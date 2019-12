Nos chouchous d’octobre !

Voici 70 coups de cœur de l’automne… Bonne pêche, si ça vous tente !

C FRANCE ARTISTE Album (Label

1 1 ACID ARAB Jdid (Crammed discs

2 2 FRUSTRATION So cold streams (born bad rcds

3 3 CLAUS TINTO Y’a plein de chemins (Autoprod

4 IGUANA DEATH CULT Nude Casino (Innovative Leisure

5 4 MIET Strumbling, climbing… (Ici D’Ailleurs

6 5 KCIDY A dit (Another rec

7 6 ARM Codé (Yotanka

8 7 FUN FUN FUNERAL Everithing is ok (October tone

9 8 BISON BISOU Regine (Nuun records

10 9 DEAD SOUTH – THE DEAD SOUTH – THE (Sugar and joy

11 10 LYSISTRATA Breathe in/out (Vicious circle

12 11 ÇUB Under frustration II (Vox Project

13 HANNAH WILIAMS & THE AFFIRMATIONS 50 Foot Woman (RecordKicks

14 12 YOLANDE BASHING Yolande et l’amour (Bruit blanc

15 LONDON AFROBEAT COLLECTIVE Humans (Autoprod

16 13 SOMEHOW Low tide (Toolong

17 14 SATELLITE JOCKEY Modern Life vol.3 (Another Record

18 15 EUSTACHE MC QUEER Lake Pearl (Jfx

19 16 POUPARD Nous avons joué… (Petrol chips

20 17 ANDRRE ET ZOEN Dichotomie (Dora Dorovitch

21 18 STIENIS Dissociation (Autprod

22 19 PARLOR SNAKES Disaster serenades (Hold on

23 20 SAMBA DE LA MUERTE Colors (Yotanka

24 21 MAGON Out in the dark (December square

25 22 RED CITY Parabellum (Autoprod

26 COMPILATION Rockomotives 2019

27 JACQUES GREENE Dawn chorus (Lucky me

28 MOVING TARGETS Wires (Autoprod

29 23 LES WAMPAS Sauvre le monde (Verycords

30 24 SIR JEAN & NMB Silver & gold (Label 440

31 25 FELDUB weapon (Banzaï

32 PAT THOMAS & KWASHIBU AREA Obiaa (Strut rec

33 26 TOH IMAGO Nord noir (Infiné

34 COMPILATION Kinshasa 1978 (Crammed disc

35 THEO LAWRENCE Sauce piquante (BMG

36 COMPILATION Under frustration II (Infiné

37 27 CORDE Concorde – Ep (Autoprod

38 28 HAWAIIAN PISTOLEROS Me and my shadow (Autoprod

39 29 VULVES ASSASSINES Godzilla 3000 (Atypeek Music

40 30 MODERN MEN Rouen a de l eau jusqu’aux épaules (Autoprod

41 31 HEIMAT S/t (Teenage Menopause

42 32 JULIE BALLY Purdah (Autoprod

43 MERCURY REV Bobbie_Gentrys (Pias

44 33 MAUD GEFFRAY Still life (Paneuropean

45 34 DISIZ LA PESTE Disiz Zilla (Polydor

46 35 DOG AND PONY SHOW S/t (Autoprod

47 HOLY BONES Silent Scream (Autoprod

48 36 PHILIPPE COHEN SOLAL Mi alma te ama (Ya basta

49 LA MOSSA a moss’ ! (La curieuse

50 37 ASM Color wheel (ChineseMan Rds

51 38 IRAKA REMIXES (Autoprod

52 39 KID LOCO The rare birds (Wagram Msc

53 40 BANDIT BANDIT S/t (Hold on

54 41 BLUE TOMORROW Endless roads (Autoprod

55 PANKHURST The Vote (Autoprod

56 PRAM Across the meridian (Domino

57 42 DOWDELIN Carnaval Odyssey (Underdog Rcds

58 YUDIMAH Run it BanzaiLab

59 43 X MACHAULT & M DEBISSCHOP L’incendie (Petrol chips

60 44 LUCIE ANTUNES Sergei (Infiné

61 45 GLIZ Cydalima (Youzprod

62 46 STRATOCASTORS Opinions (Et mon cul c’est du tofu

63 MISCHA BLANOS Indoors (Infiné

64 47 LION SAYS Other side effects (Monstre sonore

65 48 MERRIN JEAN S/t (Autoprod

66 49 GENTLEMEN OF LEISURE – THE Ten thousand feet.. (Autoprod

67 50 NILOK4TET & DANIEL ZIMMERMANN a WONDER PLANE TO (Torbo prod

68 51 ANTOINE PESLE Hifi Romance (Bete noire

69 52 Rhino The-leopard-dilemma (BanzaiLab

70 !!! Wallop (Warp