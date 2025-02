Tout le mois d’avril, Radio Dio s’associe avec la Laverie, et propose un festival radiophonique autour des questions de justice dans le cadre du festival « Le droit dans l’oeil »

Voici le programme

Mardi 1er Avril

20h : Pata Negra : Musica habla espanol sobre la justicia en direct



Mercredi 2 Avril

16h30 : J’irais pas, émission antimilitariste en direct sur les tribunaux militaires et les peines encourues en cas de désertion

Jeudi 3 Avril

12h : Des Mots Des Sons Sans Cibles, émission spéciale co-réalisée avec radio Ondaine (dans le cadre de la Politique de la Ville), enregistrée en public le 26 février au sein du quartier Tarentaize (chez Terrain d’entente) avec habitant-es, structures du quartier Tarentaize-Beaubrun et la laverie



Lundi 7 Avril

12h : Des Mots Des Sons Sans Cibles, une émission en direct de présentation du festival Le Droit Dans L’Oeil avec l’équipe de la Laverie

15h : Retour sur le covid en prison, et la violence ordinaire, diffusion de documentaires sonores issus du blog

https://infosprisonsaintetienne.over-blog.com

« Ils dorment par terre, la tête dans le frigo » août 2020

« Interview d’un détenu récemment sorti de la Talaudière » avril 2021

« 2/4 Visibiliser les violences pénitentiaires : la violence ordinaire à la MA la Talaudière et au CD de Roanne » janv 2022

Mardi 8 Avril

15h : Discussion avec Thierry, incarcéré suite aux émeutes en réaction à la

mort de Nahel, diffusion d’une interview issue du blog

https://infosprisonsaintetienne.over-blog.com

« Discussion avec Thierry, incarcéré suite aux émeutes en réaction à la mort de Nahel» janv 2024

Mercredi 9 Avril

15h : Autour de la mort de Mehdi Berroukeche au CSL de la Talaudière, diffusion de documentaire sonore et d’interview issues de

https://lenumerozero.info et https://lenvolee.net/

« Solidarité avec les prisonniers du centre de semi-liberté de la Talaudière » janv 2023

« Un sortant du centre de semi de la Talaudière raconte » janv 2023

Jeudi 10 Avril

15h :Visibiliser les violences pénitentiaires, diffusion de documentaires sonores issus du blog

https://infosprisonsaintetienne.over-blog.com

« Violences pénitentiaires à la Talaudière, témoignage » oct 2021

« 3/4 Visibiliser les Violences pénitentiaires : récit de Nabil, briser des détenu.es et des luttes» janv 2022

Vendredi 11 Avril

15h : la tête contre les murs…, diffusion de documentaires sonores issus du blog

https://infosprisonsaintetienne.over-blog.com

« C’est des traitements de l’ordre de l’humiliation, qu’on partage avec les détenu.es », janv 2025

« Quand Pôle Emploi se fait de l’argent sur le dos d’un détenu… » déc 2023

Dimanche 13 Avril

15h : La maltraitance, frontale ou larvée… diffusion de documentaires sonores issus du blog

https://infosprisonsaintetienne.over-blog.com

« On est traités comme du bétail » Détenu à la Talaudière, sept 2024

« Et s’il meurt tu fais quoi ? » Eddy, M.A. La Talaudière, sept 2024

19h : La machine à découdre, en direct, une émission qui détricote et tire les fils de la justice

Lundi 14 Avril

15h Diffusion du Gang des Gazières, une émission féministe de Radio Galère à Marseille sur le procès de la rue D’Aubagne

20h Pédales Scandales, l’émission de pédé.es vous parle de cancel culture et de la culture du call out, Comment dans des milieux où l’on veut se passer de la justice institutionnelle, on reproduit parfois les mêmes mécanismes et qu’est ce que ça crée à l’intérieur de nos communautés?en direct



Mardi 15 Avril

15h : Diffusion de Carapatage, une émission anticarcérale sur radio Libertaire à Paris, qui parle de la double peine



Mercredi 16 Avril

12h Plus fort j’entends rien, en direct avec Omar Diop, d’Alarmphone Sénégal et BOZA FII, et Alarmphone Saint Etienne, pour parler lutte contre les frontières, libre circulation et notamment politique raciste des visas, lutte contre Frontex au Sénagal, et soutien aux familles de disparu.es aux frontières, suivi de la diffusion du dernier épisode de chroniques àmer, une chronique mensuelle du réseau Alarmphone

15h : diffusion d’une émission sur les Centre de Rétention Administrative et d’enfermement des personnes sans papiers

17h : Culture du Monde en direct, sur la justice

Jeudi 17 Avril

15h diffusion d’un documentaire sonore en hommage à Idir Mederes, et de lettres de prisonnier.es extraites de l’émission anticarcérale L’Envolée, sur Fréquence paris plurielles

21h La Nuit des temps, Internationale de la danse, spéciale sur le groupe Justice en direct

22h Joie, rage, courage, actus à lutter en direct sur le thème de la justice

Vendredi 18 Avril

15h diffusion d’une émission de L’envolée, émission anticarcérale de Fréquence Paris Plurielle, sur les violences policières avec Aurélie Garand du collectif Justice et Vérité pour Angelo

Samedi 19 avril

10h Émission en direct « Ça jacasse », le collectif de jeunes adhérent.e.s de la MJC se saisie du vaste sujet de la justice, et aura pour invitée la metteuse en scène du spectacle Héroïne. Au programme : interview, débats et discussions !



Dimanche 20 avril

15h diffusion d’un docu sonore sur le collectif Justice pour Mohamed Benmouna, et de lettres de prisonnier.es extraites de l’émission anticarcérale L’Envolée, sur Fréquence paris plurielle



Lundi 21 avril

12h : Des Mots Des Sons Sans Cibles, Diffusion du plateau « Le procès, théatre de la justice », enregistré et réalisé en direct et en public à Andrézieux en 2017 : Deux heures de discussion autour de la justice et du monde carcéral, orchestré par Olivier Minot, en présence de Olivier Cueto, Laure Heinich et Slimane Dazi. (Interventions, échanges, reportages, lectures…)

20h30 des litres de salives en direct, une émission sur le thème des justices non institutionnelles, justice restaurative, transformatrice… Avec un angle plutôt féministe et tenant compte des oppressions systémiques.

Début mai

Diffusion d’une conférence radiophonique enregistrée le 29 avril au Melies sur la justice migratoire pour parler des raisons pour lesquelles des personnes en situation d’exil traversent encore la Méditerranée et l’Atlantique chaque jour et empruntent des routes de plus en plus dangereuses. Pour aussi évoquer le travail de sensibilisation sur les zones de départ, le travail d’alerte des bateaux en détresse et de sauvetage, ainsi que celui de visibilisation des personnes disparues et de l’accompagnement des familles défuntes.

Avec les présences de Omar Diop, de l’antenne sénégalaise d’Alarmphone et de l’association BOZA FII, d’Alarmphone Saint Etienne et celle des membres de l’équipage des bateaux de sauvetage du Louise Michel et de l’Ocean Viking ainsi que des bénévoles et acteur.ice.s citoyen.nes qui œuvrent au quotidien pour la justice migratoire. (programmation encore en court)

Diffusion du plateau radiophonique de fin de festival enregistré en public le mercredi 30 avril à 16h devant la Comète de Saint Étienne avec tous.tes les acteur.ices du festival