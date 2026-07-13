Panne sur le 8-9-5

La radio fait face à une panne majeure depuis maintenant plus d’une semaine.

En gros, sur votre poste FM, le Radio Dio que vous entendez c’est ce que, nous, on appelle « les bandes de secours ». Elles se lancent quand il y a un problème de connexion entre notre studio et notre antenne.

Ces pannes sont récurrentes depuis maintenant presque 2 ans.

Quand elles nous tombent dessus, toute l’équipe de Dio (bénévoles et surtout salariés) met tout en oeuvre pour essayer de les réparer. Malheureusement, à la fin, nous devons toujours faire face au même problème :

notre fournisseur d’accès (Orange pour ne pas le nommer) est incapable de nous fournir une connexion fiable et stable.

Et c’est malheureusement un problème structurel qui ne se solutionne pas en changeant de fournisseur. Ce serait trop simple.

Il existe une solution concrète. Notre antenne est en bout de ligne et il nous manque 500 petits mètres de câble pour avoir une liaison sur la fibre et non plus ces vieux câbles en cuivre pas entretenus pour lesquels nous payons aujourd’hui. Et malgré, des mois et des mois de relances, sollicitations et autres demandes, Orange tarde à les mettre en place.

Bref, tout ça pour dire que, si vous ne trouvez pas le direct sur le 89.5 FM, et que les morceaux tournent en boucle, c’est pas nous qui sommes en panne, mais Orange.

On est toujours au top en streaming sur radiodio.org, bien entendu !

En espérant plus, très vite mais l’été risque d’être long…