Samedi 4 juillet – 20h30 : RADIO DIO SOUND SYSTEM !

Le Samedi 4 juillet dÃ¨s 20h30, RADIO DIO SOUND SYSTEMÂ !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RDS System !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C’est Ã l’occasion de la Kermesse du Fil et derniÃ¨re date de leur saison en Terrasse ombragÃ©e,

que Dio te propose de venir partager un moment fort convivial et te trÃ©mousser grandement sur un tour musical de la PlanÃ¨te qui danseÂ !

Pour la modique somme de 0â‚¬ en solde, viens donc partager les selectas des Ã©missions Des Mots Des sons (& guests), Le Morceau CachÃ© (feat Flavor Flav), Plus fort, j’entends rien (Beatz Selecta Vinyl) et La nuit des Temps (Maximum Smile Discoteka).

Avec des freestyles et surprises pour le plus grand plaisir des oreilles curieusesÂ !

Ouverture des portes sur place dÃ¨s 16h avec jeux et concerts

C’est au 20 Boulevard Thiers, 42000Â !

On aimerait y voir ta frimousseÂ !

Infos :