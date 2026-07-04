Ã§a jacasse – LycÃ©e claude Lebois an autonomie !!! – ce n’est qu’un au revoir
4 juillet 2026 | Aucun commentaire
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Au lycÃ©e claude lebois, une fois par mois c’est club radio… dans le studio… on enregistre en condition direct… pendant les 2 heures de club… Aujourd’hui Ã©mission en AUTONOMIE TOTAL, sans intervenant !!! avec des jeux, du live, des anecdotes, et du plaisir au micro pour cÃ©lÃ©brer nos antennes libres
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