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    Ã§a jacasse – LycÃ©e claude Lebois an autonomie !!! – ce n’est qu’un au revoir
    atelier radio lycÃ©e libre antenne
    4 juillet 2026 | Aucun commentaire

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    Au lycÃ©e claude lebois, une fois par mois c’est club radio… dans le studio… on enregistre en condition direct… pendant les 2 heures de club… Aujourd’hui Ã©mission en AUTONOMIE TOTAL, sans intervenant !!! avec des jeux, du live, des anecdotes, et du plaisir au micro pour cÃ©lÃ©brer nos antennes libres

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