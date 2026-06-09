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    Des Mots Des Sons Sans Cible – 9 juin 2026
    ACTUALITES conseil municipal Infos magazine politique locale
    9 juin 2026 | Aucun commentaire
    Politique(s) locale(s) encore et toujours au menu du mag du jour !
    Conseils Municipaux de la ville tenus les 20 avril et 27 mai dernier en report DIOphonique ! Sélection de dossiers à l’ordre du jour en écho à l’actualité : « Le choix de l’accueil – La Loire, terre de migration : accueillir dignement », organisé par le collectif Que Personne ne dorme à la rue ce mercredi 10 juin place Jean-Jaurès / Mois des Fiertés / Culture(s)… !
    Direct 12h et rediffusions mardi 9/06 à 19h & mercredi 10/06 à 8h !
    Replay here  ! :

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