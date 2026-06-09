Des Mots Des Sons Sans Cible – 9 juin 2026
9 juin 2026 | Aucun commentaire
Politique(s) locale(s) encore et toujours au menu du mag du jour !
Conseils Municipaux de la ville tenus les 20 avril et 27 mai dernier en report DIOphonique ! Sélection de dossiers à l’ordre du jour en écho à l’actualité : « Le choix de l’accueil – La Loire, terre de migration : accueillir dignement », organisé par le collectif Que Personne ne dorme à la rue ce mercredi 10 juin place Jean-Jaurès / Mois des Fiertés / Culture(s)… !
Avec Lutèce Lockness en découverte Ferarock, PNEU + Vraiment Désolée + SLO + Rebecca Bonté // La Gueule Noire (cc NNY Fest. !) & Kutu + Ecloh · Festival des 7 Collines · le fil · Saint-Étienne (42) (cc ECLOH !)
Direct 12h et rediffusions mardi 9/06 à 19h & mercredi 10/06 à 8h !
Replay here ! :