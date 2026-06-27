podcasts radio dioPODCASTS dio en direct .m3uSHOUTCAST itunes
ITUNES		 pop up
POP-UP
LE DIRECT !

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    La boite à musiques - ?

    bande continue
    PODCASTS
    Elle avait des accès de Délire RR #21 / 2026.06.27
    #francisofdelirium #qualitéFrance #rockindé Saint-Etienne
    27 juin 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:02:40 — 86.1MB) | Embed

    Subscribe: RSS

    Bonjour !

    Merci de suivre ce podcast et bienvenue à bord de RR #21

    Au programme et dans le désordre, nous écouterons :

    BABYBIRD – LUSH – ALTIN GÜN – THE DANDY WARHOLS – CARTE DE SÉJOUR – THE SOPHS – PAMELA –

    THE JESUS & MARY CHAIN – PIROSHKA

    Et puis dans la rubrique QF, il y aura les Blésois de ULTRAMODERNE, et les Stéphanois de CHA CHA GUITRY

    Enfin, info importante pour un fidèle auditeur qui se reconnaitra, c’est promis, on ne parlera pas d’artiste décédé dans cette émission !

    Mais il est temps de retrouver la tête d’affiche du jour :

    Les Luxembourgeois de Francis of Delirium dont on va découvrir les coulisses de « Run, Run Pure Beauty »,

    deuxième album du groupe, marqué par la quête de beauté et l’importance de se connecter aux autres.

    Bonne écoute

    Caresse et bise à l’œil !

    D'AUTRES PODCASTS DE Roulette russe

    Un Podcast au hasard ?

    Laisser un commentaire

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    CONTACTS

    • Antenne : 04 77 25 05 94
    • Bureaux : 09 53 05 08 95
    • Programmation : prog {at} radiodio.org
    • Rédaction : redac {at} radiodio.org
    • Général : contact {at} radiodio.org
    • Web : web {at} radiodio.org
    • Technique : technique {at} radiodio.org

    NOUS SUIVRE

         