Elle avait des accès de Délire RR #21 / 2026.06.27

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Bonjour !
Merci de suivre ce podcast et bienvenue à bord de RR #21
Au programme et dans le désordre, nous écouterons :
BABYBIRD – LUSH – ALTIN GÜN – THE DANDY WARHOLS – CARTE DE SÉJOUR – THE SOPHS – PAMELA –
THE JESUS & MARY CHAIN – PIROSHKA
Et puis dans la rubrique QF, il y aura les Blésois de ULTRAMODERNE, et les Stéphanois de CHA CHA GUITRY
Enfin, info importante pour un fidèle auditeur qui se reconnaitra, c’est promis, on ne parlera pas d’artiste décédé dans cette émission !
Mais il est temps de retrouver la tête d’affiche du jour :
Les Luxembourgeois de Francis of Delirium dont on va découvrir les coulisses de « Run, Run Pure Beauty »,
deuxième album du groupe, marqué par la quête de beauté et l’importance de se connecter aux autres.
Bonne écoute
Caresse et bise à l’œil !
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