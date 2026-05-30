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    GET LOST FOREVER ! RR #20/ 2026.05.30
    #qualitéFrance #rockindé #wetleg
    30 mai 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:04:09 — 88.1MB) | Embed

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    Bonjour et bienvenue à bord de RR #20

    Au programme aujourd’hui, et dans le désordre, nous écouterons :

    Motorama – Broadcast – Prefab Sprout – Squid – Ocean Hope – Magnolia Electric Co – Timber Timbre – Special Friend –

    Vous n’échapperez pas à la coutumière capsule Qualité France avec ce samedi, un extrait du nouvel album de Requin Chagrin et Jean-Louis Murat, toujours présent parmi nous 3 ans après sa disparition.

    Mais il est temps de retrouver la tête d’affiche du jour :

    Révélé en 2021 par l’addictif single « Chaise longue », totalisant à ce jour plus de cent millions d’écoutes sur un site de streaming bien connu,

    WET LEG a publié son deuxième album en juillet dernier.

    Coup d’esbroufe pour certains, révélation indie pop pour d’autres, nous allons revenir sur le succès de ce girl band.

    Bonne écoute et RDV samedi 27 juin à 13h sur www.radiodio.org

    PERDEZ-VOUS À JAMAIS !

    Caresse et bise à l’œil 😉

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