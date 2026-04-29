VOYAGE MUSICAL SANS FRONTIERES !

« Parcours d’exil : accueil et hospitalité par la culture », en découverte RaDIO !

A destination de jeunes mineurs non accompagnés (MNA), ce projet porté par le réseau TRACES – HISTOIRE, MÉMOIRES ET ACTUALITÉS DES MIGRATIONS – vise la découverte culturelle d’un territoire et à encourager, par l’expression radiophonique, la sociabilisation de jeunes isolés par leur parcours d’exil et leur réalité. L’objectif du projet étant la réalisation d’une émission de radio, la coordination de ce travail a été confiée à Radio Dio qui a donc suivi et co-organisé un parcours culturel stéphanois entre visites de lieux (salle de Musiques Actuelles Le FIL et ses studios radio) et série d’ateliers autour de la découverte de l’univers radiophonique et travail d’écriture avec les jeunes pour aboutir à la réalisation d’une émission et d’une diffusion sur les ondes.

De grands mercis au porteur de projet Traces (Lela, Ismaelle, Noria et le réseau !) ; les partenaires/encadrants ‘thérapeutiques’ Gael, psychologue du Centre de soin et soutien aux personnes exilées (Comede42, ainsi que Dalila et l’équipe qui nous ont accueilli lors des séances d’ateliers !) et Violaine, éducatrice spécialisée de l’ANEF42 ; les intervenants ‘culturels’ (Tahani, médiatrice culturelle de la salle Le Fil) ainsi que l’ensemble des jeunes participants pour leur engagement, dépassement et précieuse contribution !!!!