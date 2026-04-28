« (Agri-)Culture paysanne en radio(s) ! »
| 28 avril 2026 | À LA UNE | Aucun commentaire
Depuis 2020, et comme chaque année, l’association Les Amis du Treuil et le Collectif Verts de Terre – Le salon de l’Agriculture Paysanne de la Loire co-organisent le Printemps de l’Agriculture Paysanne. Avec le concours de nombreuses associations ligériennes, de Mars à juin, ces mois du Printemps sont rythmés par des évènements & manifestations en rendez-vous divers et multiples sur le département pour réfléchir, échanger et agir autour des enjeux liés à l’agriculture paysanne, bio, locale, sur la défense de l’environnement et l’alimentation.
Info & progamme détaillé voire augmenté et actualisé sur : www.letreuil.fr
Sensibles à ces questions et aux enjeux écologiques et agricoles, Radio Dio 89.5 FM & Radio Ondaine, radios associatives en Loire Sud partenaires, proposent en cette édition 2026, 1 semaine dédiée et balisée sur leurs antennes respectives , avec des émissions quotidiennes proposées et déclinées sous différentes formes et thématiques diverses !
Dans le cadre du Printemps de l’Agriculture Paysanne, Radio DIO vous propose, tout au long de cette semaine une série d’émissions consacrées à l’agriculture paysanne, l’écologie, l’environnement et l’alimentation !
Et c’est dans le cadre de cet évènement et ce partenariat régulier avec Les Amis du Treuil et de Verts de Terre – Le salon de l’Agriculture Paysanne de la Loire, que Dio vous propose de revenir sur 2 évènements marquants initiés par ces 2 asso/collectif dans le prolongement et pleine ligne de ce Printemps !
D’une part, les 6 et 7 septembre dernier se tenait à St Etienne la 4ème edition de Verts de Terre, le salon de l’agriculture Paysanne et de l’alimentation. Partenaire de l’évènement, radio Dio vous propose de retrouver cette semaine les 5 différents temps d’échanges/discussion du WE qui avaient alors animé l’espace conférences/débats sous le parrainage du journaliste Hervé Kempf !
D’autre part, le 15 novembre dernier, les Amis du Treuil et d’autres associations membres du collectif Partag’eau organisait leur 3ème Forum départemantal pour imaginer et construire un avenir durable de la ressource en eau et ses usages ! Autre partenariat DIO à l’honneur cette semaine, qui se traduira par les diffusions de l’ensemble des 4 temps d’échanges et interventions, entre la conférence et les 3 tables-rondes animées par l’autrice et spécialiste Nelly Pons !
C’est ainsi l’essentiel de ce qui va ponctuer cette semaine spéciale en programmes alternés – « Culture paysanne en radio(s) ! » :
Lundi 27/04 12h : « Sortir de l’agriculture capitaliste productiviste pour sauver la planète » – Conférence de Hervé Kempf, journaliste, essayiste, ancien rédacteur de Reporterre et parrain de cette édition 2025 de Verts de Terre, sur le sujet » Sortir de l’agriculture capitaliste productiviste pour sauver la planète ».
Lundi 27/04 19h : Conférence d’André Viola, président du Partenariat Français pour l’Eau et ancien président du département de l’Aude, territoire en tension sur l’eau.
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Mardi 28/04 8h : « A quelles conditions les cantines scolaires peuvent-elles mettre la production des repas dans les mains des paysans, des familles, des enfants, des enseignants et des agents ? » Avec Geneviève Zoïa et Laurent Visier (auteurs du livre « Les cuisines de la nation » et réalisateurs de ‘Le ventre de l’école’) et des enseignants et parents d’élèves d ‘écoles de la ville.
Mardi 28/04 12h : Table ronde « Experts, élus, usagers, citoyens, qui décide ? » Avec Anne Le Strat (ex-présidente d’Eau de Paris), Daniel Fréchet (président de la Commission Locale de l’Eau et de l’Etablissement public Loire), Claire Mallet (représentante citoyenne d’une régie publique), Frederic Figari (directeur régional Véolia AURA), et Pierre Petitbout (Collectif Partag’Eau 42, cofondateur de Monts Energies).
Mardi 28/04 19h : « Non, l’ennemi des paysans ce ne sont pas les normes écologiques : Une autre vision sur la réalité des paysans et sur leur avenir » Débat avec Blandine Drevet, Nicolas Clair, de la Confédération Paysanne, et le sénateur de la Loire Jean-Claude Tissot.
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Mercredi 29/04 8h : Sans Langue de paille #1
Mercredi 29/04 10h : Table ronde « Quelle agriculture demain en considérent l’eau comme bien commun ? ». Avec Valérie Valette (experte indépendante, militante écologiste, cofondatrice SOS Loire Vivante, réalisatrice), Nicolas Clair (porte-parole de la Confédération Paysanne Loire), Nicoals Charrier (élu FDSEA Chambre d’Agriculture Loire) et Claude Janin (Collectif Partag’Eau 42, ancien enseignant-chercheur en géographie).
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Jeudi 30/04 12h : « Un système de distribution alimentaire en circuit court capable de nourrir l’agglomération, stéphanoise : impossible ou un objectif politique réaliste pour les acteurs sociaux et les collectivités locales ? » Avec des syndicalistes de la grande distribution, la coopérative « De la ferme au quartier » et des paysans.
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Vendredi 1er mai 8h : Table ronde « Quels choix pour la ressource ? Stocker, partager, éconmiser, laisser couler ? » Avec Valérie valette, Bernard Rivoire (ancien hydrologue à la Chambre d’Agriculture de la Loire), Anne Le Strat, Vincent Garnier (directeur de la Fédération de pêche Loire) et Philippe Huyard ( Collectif Partag’Eau, président Eaux et Services Publics, engagé pour une gestion citoyenne de l’eau)
Vendredi 1er mai 19h : « L’expérience des cantines solidaires à St Etienne et les conditions de leurs avenirs avec Terrain des Saveurs et plusieurs autres cantines solidaires. » Avec Terrain Des Saveurs, La cantine de la rue de la Paix du Secours Catholique et la cantine du Mercredi.