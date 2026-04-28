« (Agri-)Culture paysanne en radio(s) ! »

D’autre part, le 15 novembre dernier, les Amis du Treuil et d’autres associations membres du collectif Partag’eau organisait leur 3ème Forum départemantal pour imaginer et construire un avenir durable de la ressource en eau et ses usages ! Autre partenariat DIO à l’honneur cette semaine, qui se traduira par les diffusions de l’ensemble des 4 temps d’échanges et interventions, entre la conférence et les 3 tables-rondes animées par l’autrice et spécialiste Nelly Pons !