PLUS QUE LA MUSIQUE !
| 15 avril 2026 | À LA UNE | Aucun commentaire
Pousser la porte d’une salle, explorer un festival, s’arrêter sur une radio associative,
écouter un·e artiste signé·e sur un label indépendant, ces actions traduisent, au-delà de
la musique, le choix de chacun·e en faveur de la curiosité, de la découverte, de la
rencontre… ces choix témoignent aussi de la confiance accordée à celles et ceux qui
créent, organisent, diffusent ou produisent avec un véritable intérêt artistique et dans
une démarche tournée vers la diversité culturelle et l’intérêt général.
Ainsi, nous avons décidé de nous regrouper au sein d’une campagne collective pour
valoriser et défendre ensemble ce que nous proposons. A compter de ce 8 avril, nous
aurons à coeur de mettre en avant ce qui nous singularise et ce qui nous lie.
Ce qui nous anime collectivement, c’est la découverte, la diversité, la curiosité,
l’indépendance, la convivialité, la proximité, l’accessibilité, l’émotion, le collectif,
l’émergence, l’engagement, le partage.
Nous défendons la musique et + que la musique !
Découvrir la campagne : https://plusquelamusique.org/