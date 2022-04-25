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    DIVINEO N°1014 – LUNDI 25 AVRIL 2022 (PATTERN-SEEKING ANIMALS)
    rock progressif
    25 avril 2022 | Aucun commentaire



    DIVINEO N°1014 (25/04/2022)

    1. PATTERN-SEEKING ANIMALS : « I can’t stay here anymore » (« ONLY PASSING THROUGH » – INSIDE OUT MUSIC – 2022).
    2. JONAS LINDBERG & THE OTHER SIDE : « Summer Queen » (« MILES FROM NOWHERE » – INSIDE OUT MUSIC – 2022).
    3. THE FLOWER KINGS : « Time the great healer » (« BY ROYAL DECREE » – INSIDE OUT MUSIC / SONY MUSIC – 2022).
    4. THE PARADOX TWIN : « The emportance of Mr Bedlam » (« THE IMPORTANCE OF MR BEDLAM » – WHITE STAR RECORDS – 2018).
    5. LALU : « Lost in conversation » (« RESET TO PRESET » – FRONTIERS RECORDS – 2022).
    6. PATTERN-SEEKING ANIMALS : « Time has a way » (« ONLY PASSING THROUGH » – INSIDE OUT MUSIC / SONY MUSIC – 2022).
    7. SAGA : « Images (Chapter I) » (« IMAGES AT TWILIGHT » – E.A.R. MUSIC – 1979 / 2021).
    8. SAGA : « No stranger (Chapter VIII) » (« WORLDS APART » – E.A.R. MUSIC – 1981 / 2021).
    9. E.S.P PROJECT : « Before the fall » (« THREE » – SUNNCREATIVE – 2019).
    10. MOON HALO : « Rise up » (« CHROMA » – MOONHALOMUSIC – 2019).

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