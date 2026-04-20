RADIO YOUTH EXCHANGE « Sport Culture et Inclusion » !
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20 avril 2026 | Aucun commentaire
Mobilité internationale : Le Comité Ufcv de la Loire mise sur l’inclusion des jeunes en situation de handicap !
YOUTH EXCHANGE « Sport Culture et Inclusion » : Un projet d’échange de jeunes qui vient de se dérouler dans la Loire du 13 au 17 avril 2026 en partenariat avec le Département de la Loire.
Dans le cadre du programme Erasmus+ Jeunesse et Sport, cet échange inédit dans la Loire a réunit une vingtaine de jeunes de l’ Espace Social Valbenoîte/Centre Deux, de l’espace jeunesse La Bulle Saint Galmier et de la fondation Somosbrian à Palencia en Espagne. Il a permis de travailler sur l’accessibilité des programmes européens à toutes et tous ainsi que de renforcer les liens de jumelage entre la province de Palencia et le département de la Loire, avec un objectif clair : lever les freins à la mobilité européenne pour les jeunes en situation de handicap !
Au programme : temps forts, rencontres, visites au Musée de la Mine, visite de la source de St Galmier, parcours urbain « Ella et Pitr », visite du prieuré de Pommiers, activités sportives adaptée, cuisine et… découverte & pratique radio ! Au-delà de l’apprentissage, c’est une véritable aventure humaine qui a fait rimer rencontre, handicap et partage : les participants souhaitent aujourd’hui vous la raconter au micro !
Merci à l’ensemble des participant-es, jeunes, partenaires et particulièrement à Audrey coordinatrice mobilité internationale du comité Ufcv Loire, Jeanne directrice de l’Espace Valbenoite/Centre-Deux pour l’accueil de ce plateau hors-les-murs radio et Augustin en support et accompagnement audio-visuel (reportages photos, video et audio diverses au fil de la semaine) pour le soutien et la réalisation de ce projet radio !
Diffusions hertziennes les lundi 20/04 à 12h et 19h & mardi 21/04 à 8h
En ré-écoute ici! :
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