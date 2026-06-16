Une Tapette perdue au milieu de la Tempête _ Féministes contre les Guerres

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Une émission autours de la Journée du 25 avril 2026 à Saint Etienne
Feministes Contre La Marche A La Guerre et l’Armement des Génocides
Des invitées féministes et antimilitaristes viennent transmettre les luttes d’ailleurs en France et dans la monde. Venez écouter puis discuter des suites à Saint-Étienne ! Le programme et les appels ci-dessous
DE L’ARGENT POUR LA SANTÉ, PAS POUR L’ARMÉE !
DE L’ARGENT POUR LES SALAIRES, PAS POUR LES GÉNOCIDAIRES !
La Poussière
7 rue Henri Barbusse
https://poussiere.hotglue.me/
En-poussiere@proton.me
TABLE RONDE AVEC :
MIMI AUMNEKO
AUTODETERMINATION DES CORPS ET DES TERRITOIRES
Refugiée thailandaise, activiste décoloniale, anti-impérialiste, pour les droits des travailleur.ses du sexe et des personnes trans
Présidente de l’association Acceptess-T
FLORENCE IHADDADENE
MILITARISER LA JEUNESSE, TRAVAILLER GRATUITEMENT
Maitresse de conférence en sociologie, université de Picardie Jules Verne
CAMILLE LESAFFRE LE CONTINUUM COLONIAL ET L’ARMEMENT Association Survie et Coalition Guerre à La Guerre
SOMAYEH ROSTAMPOUR
LES BOMBES NE LIBERENT PAS ! INTIFADA, SERHILDAN !
Collectif ROJA
avec des extraits d’une performance du collectif Poussière
musique :
Dj Mujava – Township Funk
No Unauthorized – Hiroshima
2L – 200db
Donya – Baraye (Cover)
LIZZ – LA PUTERIA
Nawawe – Abkm Natq
– Évènement à Saint-Étienne du 25.04 https://lenumerozero.info/25-04-Feministes-Contre-La-Marche-A-La-Guerre-et-l-Armement-des-Genocides-7906
– Tribune Féministe unitaire du 8 mars: féministes contre la marche à la guerre et l’armement des génocides https://www.politis.fr/articles/2026/03/feministes-contre-la-marche-a-la-guerre-et-larmement-des-genocides/
– Association Survie https://survie.org
– ACCEPTESS-T pour TDS trans et migrante.s Paris https://www.acceptess-t.com
– Somayeh Rostampourhttps://agone.org/livre/femmes-en-armes-savoir-en-revolte/
– collectif ROJAhttps://www.instagram.com/roja.paris/?hl=fr
– Coalition Guerre à la guerre https://guerrealaguerre.net/a-propos/qui-sommes-nous/
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