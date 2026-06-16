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    Une Tapette perdue au milieu de la Tempête _ Féministes contre les Guerres
    16 juin 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 2:41:58 — 370.7MB) | Embed

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    Une émission autours de la Journée du 25 avril 2026 à Saint Etienne
    Feministes Contre La Marche A La Guerre et l’Armement des Génocides

    Des invitées féministes et antimilitaristes viennent transmettre les luttes d’ailleurs en France et dans la monde. Venez écouter puis discuter des suites à Saint-Étienne ! Le programme et les appels ci-dessous

    DE L’ARGENT POUR LA SANTÉ, PAS POUR L’ARMÉE !
    DE L’ARGENT POUR LES SALAIRES, PAS POUR LES GÉNOCIDAIRES !

    La Poussière
    7 rue Henri Barbusse
    https://poussiere.hotglue.me/
    En-poussiere@proton.me

    TABLE RONDE AVEC :

    MIMI AUMNEKO
    AUTODETERMINATION DES CORPS ET DES TERRITOIRES
    Refugiée thailandaise, activiste décoloniale, anti-impérialiste, pour les droits des travailleur.ses du sexe et des personnes trans
    Présidente de l’association Acceptess-T

    FLORENCE IHADDADENE
    MILITARISER LA JEUNESSE, TRAVAILLER GRATUITEMENT
    Maitresse de conférence en sociologie, université de Picardie Jules Verne

    CAMILLE LESAFFRE  LE CONTINUUM COLONIAL ET L’ARMEMENT Association Survie et Coalition Guerre à La Guerre

    SOMAYEH ROSTAMPOUR LES BOMBES NE LIBERENT PAS ! INTIFADA, SERHILDAN !
    Collectif ROJA

    avec des extraits d’une performance du collectif Poussière

    musique :
    Dj Mujava – Township Funk
    No Unauthorized – Hiroshima
    2L – 200db
    Donya – Baraye (Cover)
    LIZZ – LA PUTERIA
    Nawawe – Abkm Natq

    – Évènement à Saint-Étienne du 25.04 https://lenumerozero.info/25-04-Feministes-Contre-La-Marche-A-La-Guerre-et-l-Armement-des-Genocides-7906

    – Tribune Féministe unitaire du 8 mars: féministes contre la marche à la guerre et l’armement des génocides https://www.politis.fr/articles/2026/03/feministes-contre-la-marche-a-la-guerre-et-larmement-des-genocides/

    – Association Survie https://survie.org

    – ACCEPTESS-T pour TDS trans et migrante.s Paris https://www.acceptess-t.com

    – Somayeh Rostampourhttps://agone.org/livre/femmes-en-armes-savoir-en-revolte/

    – collectif ROJAhttps://www.instagram.com/roja.paris/?hl=fr

    – Coalition Guerre à la guerre https://guerrealaguerre.net/a-propos/qui-sommes-nous/

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