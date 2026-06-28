Les démineuses – Juin 2026, Fin de saison

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C’est la der. La der de la saison et la der tout court. Et oui, on raccroche le mic’… Au programme : des rubriques et des news de fin de saison et un retour sur la saison 2 du gang des Barbouzeurs, pour le procès en appel du chantage à la vidéo intime à la Ville de Saint Etienne. Et comme une saison en chasse une autre, on va aussi vous parler du turfu.
4.00 – Actus nationales
7.54 – Interview d’un lycéen qui vient de passer le bac
9.36 – Actus locales
11.51 – Le procès en appel du gang des Barbouzeurs
18.47 – Dix ans à l’ombre ? LA série des Démineuses, épisode collector
23.12 – Jeu en plateau _ La vérité vraie de Gazouz : l’a dit ? l’a pas dit ?
29.58 – Rubrique _ Clap de fin
31.52 – La compil du meilleur du pire de Patrick Bruel
34.55 – Rubrique _ Le meilleur reste à venir
37.00 – Musique avec Queen, Don’t stop me now
41.08 – Jeu en plateau _ Est-ce que tu connais tu bien le Maire de Sainté, Régis Juanico ?
47.38 – Horoscope dédié à nos familles
50.39 – Agenda
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