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    Les démineuses – Juin 2026, Fin de saison
    actualité Humour loire (42) parodie
    28 juin 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 56:54 — 104.2MB) | Embed

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    https://audioblog.arteradio.com/blog/237508/podcast/279695/fin-de-saison-juin-2026-dio-89-5
    C’est la der. La der de la saison et la der tout court. Et oui, on raccroche le mic’… Au programme : des rubriques et des news de fin de saison et un retour sur la saison 2 du gang des Barbouzeurs, pour le procès en appel du chantage à la vidéo intime à la Ville de Saint Etienne. Et comme une saison en chasse une autre, on va aussi vous parler du turfu.

    4.00 – Actus nationales

    7.54 – Interview d’un lycéen qui vient de passer le bac

    9.36 – Actus locales

    11.51 – Le procès en appel du gang des Barbouzeurs

    18.47 – Dix ans à l’ombre ? LA série des Démineuses, épisode collector

    23.12 – Jeu en plateau _ La vérité vraie de Gazouz : l’a dit ? l’a pas dit ?

    29.58 – Rubrique _ Clap de fin

    31.52 – La compil du meilleur du pire de Patrick Bruel

    34.55 – Rubrique _ Le meilleur reste à venir

    37.00 – Musique avec Queen, Don’t stop me now

    41.08 – Jeu en plateau _ Est-ce que tu connais tu bien le Maire de Sainté, Régis Juanico ?

    47.38 – Horoscope dédié à nos familles

    50.39 – Agenda

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