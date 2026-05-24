podcasts radio dioPODCASTS dio en direct .m3uSHOUTCAST itunes
ITUNES		 pop up
POP-UP
LE DIRECT !

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    La boite à musiques - ?

    bande continue
    PODCASTS
    Les démineuses – Mai 2026, En mai, fais ce qu’il te plaît
    Humour Loire parodie politique
    24 mai 2026 | Aucun commentaire


    En mai, on fait ce qu’on veut, paraît-il et notre équipe, attirée par les jolis ponts du mois, vous a concocté une (courte) mais intense émifion. On a parlé de ce qu’on veut, ce qu’on aime mais aussi des émissions auxquelles vous avez échappé. Pour célébrer ensemble ce mois où chacun cherche à travailler le moins possible !

    3.31 – Actus locales, le journal des bonnes nouvelles

    5.12 – Rubrique _ La vie en vert, le point foot

    7.53 – Rubrique _ Les émissions auxquelles vous avez échappé

    11.22 – Pause musicale _ J’irai pas au taff, Felhur x Andro

    14.29 – Rubrique _ La météo judiciaire

    Rubrique : le retzour de Gazouz au tribunal

    16.20 > L’affaire de la sextape racontée à Juan, ton cousin espagnol

    19.07 > Compil J’me barre

    22.52 – Pause musicale 2 _ J’aime pas travailler, Zoufris Maracas

    26.11 – Rubrique _ En mai, fais bien ce qu’il te plaît (et on te donne des idées)

    28.16 – L’horoscope _ Les 6 premiers signes

    29.50 – La compil de nos chansons préférées qu’on a faites nous-mêmes

    32.50 – L’horoscope _ Les 6 derniers signes

    34.29 – L’agenda

    D'AUTRES PODCASTS DE Les démineuses

    Un Podcast au hasard ?

    Laisser un commentaire

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    CONTACTS

    • Antenne : 04 77 25 05 94
    • Bureaux : 09 53 05 08 95
    • Programmation : prog {at} radiodio.org
    • Rédaction : redac {at} radiodio.org
    • Général : contact {at} radiodio.org
    • Web : web {at} radiodio.org
    • Technique : technique {at} radiodio.org

    NOUS SUIVRE

         