Les démineuses – Mai 2026, En mai, fais ce qu’il te plaît

En mai, on fait ce qu’on veut, paraît-il et notre équipe, attirée par les jolis ponts du mois, vous a concocté une (courte) mais intense émifion. On a parlé de ce qu’on veut, ce qu’on aime mais aussi des émissions auxquelles vous avez échappé. Pour célébrer ensemble ce mois où chacun cherche à travailler le moins possible !
3.31 – Actus locales, le journal des bonnes nouvelles
5.12 – Rubrique _ La vie en vert, le point foot
7.53 – Rubrique _ Les émissions auxquelles vous avez échappé
11.22 – Pause musicale _ J’irai pas au taff, Felhur x Andro
14.29 – Rubrique _ La météo judiciaire
Rubrique : le retzour de Gazouz au tribunal
16.20 > L’affaire de la sextape racontée à Juan, ton cousin espagnol
19.07 > Compil J’me barre
22.52 – Pause musicale 2 _ J’aime pas travailler, Zoufris Maracas
26.11 – Rubrique _ En mai, fais bien ce qu’il te plaît (et on te donne des idées)
28.16 – L’horoscope _ Les 6 premiers signes
29.50 – La compil de nos chansons préférées qu’on a faites nous-mêmes
32.50 – L’horoscope _ Les 6 derniers signes
34.29 – L’agenda
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