Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 7 juillet 2026.
C’est le festival Tresparock qui inaugure notre série estivale consacrée comme chaque année à quelques festivals incontournables en Espagne.
Direction la Castille-et-León, dans le village de Trespaderne, dans la province de Burgos.
Tresparock est un festival autogéré devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de rock, de punk et de ska.
Avec:
Deklibe / Madres de Ayer (ft. Aarón Romero, Reincidentes & Fernando Reincidentes)
Moonshine Wagon / Txoria Txori
The Eskarallas / De qué vas?
Kalerizo / Rabia
Skontra / La foguera
Periferia / Guerra Interna
Narco / A Katanaso
Trashtucada / Muevete
Chulería, Joder / Juliana
La Trapera / Quemando el Futuro
Któlicos / La Letra Pequeña
Diegovisión / Perdona (no te quería asustar)
Pata Negra – Festival Tresparock 2026
7 juillet 2026 | Aucun commentaire