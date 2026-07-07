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    Pata Negra – Festival Tresparock 2026
    espagne punk rock ska
    7 juillet 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 7 juillet 2026.
    C’est le festival Tresparock qui inaugure notre série estivale consacrée comme chaque année à quelques festivals incontournables en Espagne.
    Direction la Castille-et-León, dans le village de Trespaderne, dans la province de Burgos.
    Tresparock est un festival autogéré devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de rock, de punk et de ska.
    Avec:
    Deklibe / Madres de Ayer (ft. Aarón Romero, Reincidentes & Fernando Reincidentes)
    Moonshine Wagon / Txoria Txori
    The Eskarallas / De qué vas?
    Kalerizo / Rabia
    Skontra / La foguera
    Periferia / Guerra Interna
    Narco / A Katanaso
    Trashtucada / Muevete
    Chulería, Joder / Juliana
    La Trapera / Quemando el Futuro
    Któlicos / La Letra Pequeña
    Diegovisión / Perdona (no te quería asustar)

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