Radio Dio sur le 89.5 Mhz

Après plusieurs semaine de panne, Radio Dio est de retour sur les ondes FM.

Pour faire court, parce qu’on ne va pas ressasser pendant des années, mais Orange a tiré les fameux 500m de cables qu’il fallait pour que nous ayons enfin la fibre à l’antenne de Radio Dio !!!!!!!

La panne est donc finie (et on espère pour longtemps)

Bravo à la team salariés de Dio qui a dû faire face au côté obscur de l’accès à Internet et son boss final : la hotline d’Orange !!!

Ce message a pour seul but de partager avec vous notre joie d’avoir enfin la fibre et de possiblement dire adieu à certaines pannes récurrentes.

Donc faites tourner l’info :

Radio Dio est toujours là !!!!!!!