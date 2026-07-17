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    bande continue

    Radio Dio sur le 89.5 Mhz

    | 17 juillet 2026 | À LA UNE | Aucun commentaire

    Après plusieurs semaine de panne, Radio Dio est de retour sur les ondes FM.

    Pour faire court, parce qu’on ne va pas ressasser pendant des années, mais Orange a tiré les fameux 500m de cables qu’il fallait pour que nous ayons enfin la fibre à l’antenne de Radio Dio !!!!!!!

    La panne est donc finie (et on espère pour longtemps)

    Bravo à la team salariés de Dio qui a dû faire face au côté obscur de l’accès à Internet et son boss final : la hotline d’Orange !!!

    Ce message a pour seul but de partager avec vous notre joie d’avoir enfin la fibre et de possiblement dire adieu à certaines pannes récurrentes.

    Donc faites tourner l’info :

    Radio Dio est toujours là !!!!!!!

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