Radio Dio sur le 89.5 Mhz
| 17 juillet 2026 | À LA UNE | Aucun commentaire
Après plusieurs semaine de panne, Radio Dio est de retour sur les ondes FM.
Pour faire court, parce qu’on ne va pas ressasser pendant des années, mais Orange a tiré les fameux 500m de cables qu’il fallait pour que nous ayons enfin la fibre à l’antenne de Radio Dio !!!!!!!
La panne est donc finie (et on espère pour longtemps)
Bravo à la team salariés de Dio qui a dû faire face au côté obscur de l’accès à Internet et son boss final : la hotline d’Orange !!!
Ce message a pour seul but de partager avec vous notre joie d’avoir enfin la fibre et de possiblement dire adieu à certaines pannes récurrentes.
Donc faites tourner l’info :
Radio Dio est toujours là !!!!!!!