‘Plus fort, j’entends rien’ au Rebetiko (Malakia duo LIVE)
24 juin 2026 | Aucun commentaire
Sous le soleil du port du PirÃ©e, on reÃ§oit deux membres de Malakia, pour parler des origines de cette musique aussi grecque que populaire qu’est le Rebetiko.
Et on profite de 30mn de concert en studio Bouzouki Guitare Voix, non mais !
Au passage on en profite pour Ã©couter Cafard Moisi et Blu Jay
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