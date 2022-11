Radio Dio recrute. Voici le texte de l’annonce :



Création d’un poste d’assistant.e technicien.ne réalisateur.ice

Radio Dio est une radio associative alternative diffusant sur Saint-Étienne et alentours. Émet-

tant de manière « pirate » avant 1981, Radio Dio a été officiellement créée en 1981, dès la libéralisa-

tion de la bande FM en France. Elle est donc la plus ancienne radio associative de Saint-Étienne.

« Libre, sauvage, et impertinente », elle se donne pour mission de donner la parole à celleux

qui ne l’ont pas et de promouvoir la scène indépendante locale, nationale ou internationale. Malgré

sa couleur rock, Radio Dio diffuse une grande diversité de styles musicaux actuels, que ce soit du reg-

gae, du rap, de l’électro en passant par du blues, du punk et du métal. Elle peut être écoutée sur in-

ternet, via son site web, mais surtout sur la bande FM qu’elle chérie sur la fréquence du 89.5, à Saint-

Étienne et dans ses proches environs. Elle est également partie prenante de nombreux événement

festifs, mais aussi de débats, de discussions de colloques cherchant à suivre au plus près le rythme du

coeur de la ville.

Radio Dio est une des membres fondatrices du collectif national « Ferarock » dont elle est

toujours une membre active.

Radio Dio est également adhérente de la Confédération des radios associatives non commer-

ciales de Rhône-Alpes, devenu en 2017 Aura FM, les radios associatives d’Auvergne-Rhône-Alpes3.

La plupart des émissions sont réalisées par des bénévoles (de 60 à 100 selon les années), et

l’association compte deux salariés ( 1 temps plein et 1 mi-temps). Et va bientôt accueillir une 3e per-

sonnes.

Missions

Mission technique, la personne devra suivre la mise à plat de la technique de la chaîne du

son, ainsi que du réseau informatique accompagnée par un intervenant extérieur. Elle sera

chargée de sa bonne mise en place et du fonctionnement ainsi que de documenter et

transmettre son fonctionnement aux autres acteurs de la radio.

la constitution du dossier FSER, et autres tâches administratives courantes avec le concours

de ces collègues et en lien avec le conseil d’administration.

programmation musicale, chronique, émission, atelier ou capture sonore hors les murs…)

Diplômes, compétences et expériences :

Appétence pour les aspects techniques du son et de l’informatique (réseau informatique…), intérêt

pour le travail collectif, proximité avec le milieu des radios associatives et le monde associatif.

L’expérience dans le monde des radios associatives est un atout.

Compétence pédagogique et de vulgarisation.

Qualité organisationnelle et relationnelle. Autonomie, esprit d’initiative, capacité à travailler de façon

collective.

Condition de travail

Poste pouvant nécessiter des horaires irréguliers lors d’événements et temps forts radiophoniques,

et une participation possible aux rendez-vous associatif.

Lieu de travail : locaux de la radio,

Poste nécessitant de pouvoir se déplacer sur des évènements avec un studio mobile, ou pour des

dépannages à l’antenne. Le permis est un gros plus.

Contrat

Type de contrat : CDI

Temps de travail : mi-temps, planning à discuter ensemble

Rémunération : Smic

Convention collective : Convention collective de la radio diffusion.

Modalité de candidature :

Publié le 25/11

Prise de poste : 15 janvier

Clôture des candidatures : 20 décembre

Entretien : 1ere semaine janvier 2023

Contact : caradiodio@mailoo.org

bp 70001 20 rue henri dunant

42009 saint-Étienne cedex 2

(Télécharger l’affiche au format pdf)