« La petite bande ou Je n’en ai pas fini (avec la folie) »

1 fiction radio,

réalisée par la compagnie Des Nouvelles des Vivants

diffusée dans l’émission les baladeuses

…Rosette a la particularité d’entendre des voix dans sa tête depuis qu’elle est enfant. Devenue adulte, elle raconte sa vie en lisant des passages de son journal intime.

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Réalisation et texte : Juliette Bargès

Prise de son, effets sonores, mixage et musique : Jean-François Minjard

Musique et contrebasse : Benoit Cancoin

Rosette et ses voix : Maud Terrillon

La mère de Rosette, Maddy : Emilie Weiss

Le père de Rosette, Jipé : Alain Besset

La grand-mère de Rosette, Jacqueline : Béatrice Moulin

Le grand-père de Rosette, Maurice : Philippe Grenier

Rosette enfant et la grande fille : L’enfant

L’exorciste, le Docteur Hauptmann et Pierre : Sofia Bailly

Le kinésiologue : Didier Chaut

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épisode 1

…Rosette se rappelle les funérailles de Maddy, sa mère et la manière dont ses voix ont réagi…

épisode 2

…elle raconte son premier jour au collège.

épisode 3