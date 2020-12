Nos conseils sons pour finir et commencer l’an !!!

Voici les 70 albums les plus diffusés en novemebre sur le 895 de Dio… Enjoy !!!

202011FERALISTE_AIRPLAY_DIO

MICKAEL MOTTET Glover’s Mistake We are Unique Records

MERIDIAN BROTHERS Cumbia siglo 21 Bongo joe

SAFFRON EYES Pursue a less miserable life Vox Project

LOIC SILENCE Take care Autoprod

PERVERS ET TRUANDS S/t Autoprod

PANGAR 1 Infiné

DUBMENTALIST Planetoide Iron

CYRIL CYRIL Yallah Mickey Mouse born bad rcds

SUBMARINE FM Crawl Slab note

COMPILATION Des jeunes gens modernes Vol.3 Kwaïdan

YES BASKETBALL Goodbye Basketball LDN

DAHLIA Hyde my face Autoprod

DJE BALETI Panti Sirventes

ODESSEY & ORACLE Crocorama Dur et doux

AESOP ROCK Spirit world Field Guide Rhymesayers

BROKEN WALTZ A mysterious land… Beast records

AL’TARBA Le cabinet des curiosités IOT

SHYGIRL Alias Because

MANUDIGITAL Dub Trotter X-ray

AUTECHRE Sign Warp

COMPILATION 42e Transmusicales

TOH IMAGO Opalis FM Infiné

BAFANG electric makossa Autoprod

NO WOW 33 #1 Comatose Faut que Zaaille

PASCAL COMELADE Le cut up populaire Because

O’SISTERS Unity is power X-ray

GRAND SBAM Vaisseau monde Dur et doux

FHIN Trauma Délicieuse Musique

TEMPS CALME Circuit Synesthesic exp

STAR FEMININE BAND S/t born bad rcds

SATELLITE JOCKEY Le week-end Another record

LE JOUAGE & ERZATZ Sixpack Galant rec

SORG & NAPOLEON MADDOX We the people Sans Sucre

JUANA MOLINA ANRML live Crammed

WHY NICHT S/t Autoprod

A$CII DAGGER Rising IOT

KIKO DINUCCI Rastilho 180g

LUCIDVOX We are Glitterbeat

OBF Signseries Dubquake

BRAZZIER Lignes futures Autoprod

LIRAZ Zan Glitterbeat

RONE Views of a room Infiné

JUR Sangria Crida

LAETITIA SHERIFF Stillness Yotanka

LES MAMANS DU CONGO ET RROBIN S/t Jarring

POLE Fading Pias

DABROWSKI Turbulences Appart prod

TEXTURE DROITE Vibrant pixel Slab note

YOU.GURU Young adult Fiction Antena Krzyku

AUSGANG Gangrene Baco

THURSTON MOORE By the fire Matador

RAOUL SINIER The dollmaker tales Autoprod

LAURA VEIRS My echo Pias

OPTIC SINK Exhibitionist Melodic Rec

PANAVISCOPE Like the sun Whow bad pretty bad

DUB MENTOR Cherry six

POLYMORPHIE Clair Venus Autoprod

MICHEL CLOUP & PASCAL BOUAZIZ A la ligne Ici d’ailleurs

ZOLA MENNENOH Longing for belonging Figureight

COMPILATION La locura de Machuca Analog Africa

KANKA Abracadabra chap 2 ODG

ELIDA ALMEIDA Gerasonobu Lusafrica

JAMES STEWART Atlantic River Mawimbi

SOLARIS GREAT CONFUSION Untried ways Mediapop

DO NOT MACHINE Heart beat nation Twenty something

EELS Earth to Dora Pias

WASSAILER I the bastard Empty streets

HAWKSLEY WORKMAN Less rage, more tears Rupture

BRUNOI ZARN Moon Jazz Les disques de la chambre de louis

TOOTS AND THE MAYTALS Got to be tough