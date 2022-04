On n’est pas fatigué.es !

Plusieurs nouvelles émissions rejoignent la grille des programmes de Dio 2022, bienvenue à « On a la parole », « Boîte à Bordel », « Sur quels pavés je traîne » et « Lockyrielle » !

–Découvrez l’irrégulomadaire « On a la Parole »…

Après le succès de l’épisode 0 et 1, voici la suite ! Retrouvez « On a la parole » sur le 89.5 de Dio le lundi 2 mai à 12 et 19h et mardi 3 à 8h, et ensuite en podcast. Une émission conçue par Radio Dio, l’ANEF et l’Asile de Nuit, par et pour les personnes précaires qui utilisent ces structures. Le thème de l’épisode 2 : Logement et précarité. Reportages, témoignages, musiques, échanges et freestyle hip-hop au programme !

–Nouveau créneau de rendez-vous mensuels le dimanche à 21h !

Avec « Boîte à Bordel », dédiée aux cultures électroniques, Sabrina partage ses crushs de labels indés et des voyages au cœur des musiques de machines, le 1er de chaque mois.

Le 2e dimanche de chaque mois, cette fois, on plongera dans « Sur quels pavés je traîne » ; on y perdra nos repères entre lectures de textes d’autrices, karaokés, musiques venant d’un Est incertain et carambolages en douceur, par un duo d’animatrices malicieuses (ou pas).

–Enfin, un mercredi sur deux, en alternance avec le blues de Boogie, le duo « Lockyrielle » vous abreuvera de leurs mix éclectiques, pouvant atterrir sur presque tous les territoires de la musique sans chapelle. Surprises au rendez-vous !