Des Mots Des Sons Sans Cible – (7)Mai, le mois des Mémoires…

Alors que s’ouvre ce mois de mai… Et en cette veille ‘des’ 8… et du 10…
‘Le mois des mémoires… de l’esclavage’ dans le mag du jour avec Gilles Roussi en grand entretien ‘archive’ !
La loi du 21 mai 2001, Loi n° 2001-434 dite loi Christiane Taubira*, reconnaît les traites et les esclavages comme crime contre l’humanité. La loi a été adoptée par le Parlement le 10 mai 2001 et promulguée le 21 mai 2001. Il y a donc 25 ans.
Le 10 mai (parfois discutée) est ainsi désormais une nouvelle journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition (depuis 2006).
Artiste français engagé, sculpteur, écrivain, et professeur aux Beaux-Arts de St Etienne, Gilles Roussi avait une arrière-grand-mère, née esclave à la Martinique, et sa tante sera, de 1937 à 1963, l’épouse d’Aimé Césaire…
[*Photo : F.-X. Guil – G. Roussi Square Victor Schoelcher à Sainté devant ‘La liberté inachevée’,qu’il a réalisée.]
Il y a 5 ans (presque jour pour jour, et pour les 20 ans donc de cette loi*) il était l’invité de ce mag sur Dio, qui vous propose de retrouver de larges extraits de cette itw archive pour… Mémoire(s) !
Infos voire agenda « Mémoire & Histoire » en complément.
Le tout en musiques avec KAU (en découverte Ferarock) / Massive Attack X Tom Waits / La Rumeur / Kneecap feat. Kae Tempest