1. QUASAR : « Power in your hands » (« THE LORELI » – 1989).
2. TRACY HITCHINGS: « Escape » (« FROM IGNORANCE TO ECSTASY » – 1991).
3. TRACY HITCHINGS: « Hide and seek » (« FROM IGNORANCE TO ECSTASY » – 1991).
4. STRANGERS ON A TRAIN : « Lightshow » (« THE KEY PART I – THE PROFECY » – 1990).
5. STRANGERS ON A TRAIN : « The vision clears » (« THE KEY PART II – THE LABYRINTH » – 1993).
6. GANDALF Feat. TRACY HITCHINGS : « To hour children’s children » (« TO OUR CHILDREN’S children » – 1994).
7. LANDMARQ : « Summer madness » (« SCIENCE OF COINCIDENCE » – 1998).
8. L. : « Between sleeping and dreaming (live) » (« THUNDERTRUCK » – 1999).
9. L. : « Embrace (live) » (« AFTERSHOCK » – 2002).
10. L. : « Mountains of anglia (live) » (« TURBULENCE – LIVE IN POLAND » – 2009).
11. L. : « Glowing II) Lovers » (« ENTERTAINING ANGELS » – 2012).
12. L. : « Timeline » (« ENTERTAINING ANGELS (SPECIAL EDITION CD) » – 2012).
DIVINEO HORS-SERIE N°18 – LUNDI 26 DECEMBRE 2022 (HOMMAGE A TRACY HITCHINGS)
26 décembre 2022 | Aucun commentaire