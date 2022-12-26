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    DIVINEO HORS-SERIE N°18 – LUNDI 26 DECEMBRE 2022 (HOMMAGE A TRACY HITCHINGS)
    rock progressif
    26 décembre 2022 | Aucun commentaire






    1. QUASAR : « Power in your hands » (« THE LORELI » – 1989).
     2. TRACY HITCHINGS: « Escape » (« FROM IGNORANCE TO ECSTASY » – 1991).
     3. TRACY HITCHINGS: « Hide and seek » (« FROM IGNORANCE TO ECSTASY » – 1991).
     4. STRANGERS ON A TRAIN : « Lightshow » (« THE KEY PART I – THE PROFECY » – 1990).
     5. STRANGERS ON A TRAIN : « The vision clears » (« THE KEY PART II – THE LABYRINTH » – 1993).
     6. GANDALF Feat. TRACY HITCHINGS : « To hour children’s children » (« TO OUR CHILDREN’S children » – 1994).
     7. LANDMARQ : « Summer madness » (« SCIENCE OF COINCIDENCE » – 1998).
     8. L. : « Between sleeping and dreaming (live) » (« THUNDERTRUCK » – 1999).
     9. L. : « Embrace (live) » (« AFTERSHOCK » – 2002).
    10. L. : « Mountains of anglia (live) » (« TURBULENCE – LIVE IN POLAND » – 2009).
    11. L. : « Glowing II) Lovers » (« ENTERTAINING ANGELS » – 2012).
    12. L. : « Timeline » (« ENTERTAINING ANGELS (SPECIAL EDITION CD) » – 2012).

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