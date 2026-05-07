LA NUIT DES TEMPS – LAISSE MOI DANSER
7 mai 2026 | Aucun commentaire
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Oh mais c’est très cinematica atmosphère ce soir et ce titre « Laisser moi danser » qui résonne depuis le pays de Dalida tout en passant par Mayotte (bon c’est étrange) avec : MARTINA (en power-play), FRED P, LA PERLA, SARERA, DISCO CIRCUS, JILL SCOTT, CINEPHONIC, OUTKAST, TAWIAH, WOMACK and WOMACK, TONY ALLEN + JEFF MILES, CESARE CREMONINI, NIGHTMARES ON WAX et NAT ADDERLEY.