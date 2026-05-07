Le Salon Verts de Terre 2025 en Ecoute(s) !

L’association “Verts de Terre” voit donc le jour en 2019, avec comme valeur centrale celle du soutien et du maintien d’une agriculture paysanne locale soucieuse de préserver notre environnement dans le respect de la biodiversité. C’est la cristallisation de ces valeurs qui donne naissance au projet du “Salon de l’Agriculture Paysanne et de l’Alimentation”.
– Samedi 06/09/25 Table ronde 1 – De 11h à 12h30 : « A quelles conditions les cantines scolaires peuvent-elles mettre la production des repas dans les mains des paysans, des familles, des enfants, des enseignants et des agents ? » Avec Geneviève Zoïa et Laurent Visier auteurs du livre « Les cuisines de la nation » et des enseignants et parents d’élèves d ‘écoles de la ville.
– Samedi 06/09/25 Table ronde 2 – De 14h à 15h30 : « Un système de distribution alimentaire en circuit court capable de nourrir l’agglomération, stéphanoise : impossible ou un objectif politique réaliste pour les acteurs sociaux et les collectivités locales ? » Avec des syndicalistes de la grande distribution, la coopérative « De la ferme au quartier » et des paysans.
– Samedi 06/09/25 Table ronde 3 – De 16h à 17h30 : « L’expérience des cantines solidaires à St Etienne et les conditions de leurs avenirs avec Terrain des Saveurs et plusieurs autres cantines solidaires. »
– Dimanche 07/09/25 Table ronde 1 – De 11h à 12h30 : « Sortir de l’agriculture capitaliste productiviste pour sauver la planète » – Conférence de Hervé Kempf, journaliste, essayiste, ancien rédacteur de Reporterre et parrain de cette édition 2025 de Verts de Terre, sur le sujet » Sortir de l’agriculture capitaliste productiviste pour sauver la planète ».
– Dimanche 07/09/25 Table ronde 2 – De 14h à 15h30 : « Non, l’ennemi des paysans ce ne sont pas les normes écologiques : Une autre vision sur la réalité des paysans et sur leur avenir » – Débat avec Blandine Drevet, Nicolas Clair, de la Confédération Paysanne, et le sénateur de la Loire Jean-Claude Tissot.