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    Le Salon Verts de Terre 2025 en Ecoute(s) !
    Agriculture alimentation conférences écologie luttes paysanne partenariat table ronde
    7 mai 2026 | Aucun commentaire
    4ème édition et 3ème rendez-vous sur le Parc Joseph Sanguedolce / Parc du Puit Couriot à Saint-Etienne les 6 & 7 septembre 2025 dernier !
    Un parrain d’exception pour ce salon 2025 : le journaliste et écrivain, directeur de rédaction du média Reporterre, le média de l’écologie, Hervé Kempf !!
    « Le projet de « Salon de l’Agriculture Paysanne de la Loire » est né de l’évolution de la fête des AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) organisée annuellement jusqu’en 2015 par le réseau des AMAP de la Loire.
    A l’initiative de cet évènement, l’Association «Verts de Terre», collectif de personnes engagées dans différentes structures proposant depuis plusieurs années diverses solutions aux consommateurs de notre région.
    L’association “Verts de Terre” voit donc le jour en 2019, avec comme valeur centrale celle du soutien et du maintien d’une agriculture paysanne locale soucieuse de préserver notre environnement dans le respect de la biodiversité. C’est la cristallisation de ces valeurs qui donne naissance au projet du “Salon de l’Agriculture Paysanne et de l’Alimentation”.
    Le salon a pour but de faire connaître l’Agriculture Paysanne de la Loire, de faire réfléchir à son avenir ainsi qu’à notre alimentation, à la façon de la produire et la possibilité pour toutes et tous de la choisir. Il a pour ambition de promouvoir une agriculture soucieuse du bien-être des consommateurs.trice.s, des générations futures, de notre environnement, mais également du bien-être des animaux et des paysan.nne.s. C’est une véritable source d’informations sur les différents moyens existants pour consommer local (circuit-courts, supermarchés coopératifs, etc..). Le tout avec une entrée libre sur participation volontaire pour le rendre accessible au plus grand nombre. »
    [Depuis plusieurs années, Radio Dio 89.5 FM & Radio Ondaine, partenaires de l’évènement, sonorisent et captent l’ensemble des temps de rencontres/débats du Salon qui sont intégralement diffusés sur notre station au fil de la saison et disponibles ensuite en podcast sur nos sites respectifs !]
    Voici donc disponibles en écoute intégrale les 5 différents temps d’échanges/discussion du WE qui avaient alors animé l’espace conférences/débats sous le parrainage du journaliste Hervé Kempf !

    – Samedi 06/09/25 Table ronde 1 – De 11h à 12h30 : « A quelles conditions les cantines scolaires peuvent-elles mettre la production des repas dans les mains des paysans, des familles, des enfants, des enseignants et des agents ? » Avec Geneviève Zoïa et Laurent Visier auteurs du livre « Les cuisines de la nation » et des enseignants et parents d’élèves d ‘écoles de la ville.

    – Samedi 06/09/25 Table ronde 2 – De 14h à 15h30 : « Un système de distribution alimentaire en circuit court capable de nourrir l’agglomération, stéphanoise : impossible ou un objectif politique réaliste pour les acteurs sociaux et les collectivités locales ? » Avec des syndicalistes de la grande distribution, la coopérative « De la ferme au quartier » et des paysans.

    – Samedi 06/09/25 Table ronde 3 – De 16h à 17h30 : « L’expérience des cantines solidaires à St Etienne et les conditions de leurs avenirs avec Terrain des Saveurs et plusieurs autres cantines solidaires. »

    Dimanche 07/09/25 Table ronde 1De 11h à 12h30 : « Sortir de l’agriculture capitaliste productiviste pour sauver la planète » – Conférence de Hervé Kempf, journaliste, essayiste, ancien rédacteur de Reporterre et parrain de cette édition 2025 de Verts de Terre, sur le sujet » Sortir de l’agriculture capitaliste productiviste pour sauver la planète ».

    Dimanche 07/09/25 Table ronde 2 – De 14h à 15h30 : « Non, l’ennemi des paysans ce ne sont pas les normes écologiques : Une autre vision sur la réalité des paysans et sur leur avenir » – Débat avec Blandine Drevet, Nicolas Clair, de la Confédération Paysanne, et le sénateur de la Loire Jean-Claude Tissot.

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