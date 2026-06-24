Les Baladeuses – PUDDING – Juin 2026
24 juin 2026 | Aucun commentaire
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Ce mois-ci, les Baladeuses vous ont préparé une petite spécialité pour les fêtes de la fin de l’année… scolaire (?).
Un pudding concocté avec soin et les meilleurs morceaux des émissions passées…
Parfait pour les vacances
Bonne Dégustation…
MUSIQUES:
The Nanaz -Idiots Everywhere
Moriarty-Enjoy the Silence
Scott Lavene – The First Time
Vulves assassines – Notre programme
LE FEUILLETON (dernier épisode !)
https://radiodio.org/la-petite-bande-ou-je-nen-ai-pas-fini-avec-la-folie/