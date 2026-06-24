podcasts radio dioPODCASTS dio en direct .m3uSHOUTCAST itunes
ITUNES		 pop up
POP-UP
LE DIRECT !

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    La boite à musiques - ?

    bande continue
    PODCASTS
    Les Baladeuses – PUDDING – Juin 2026
    danse poésie Théâtre
    24 juin 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:33:40 — 113.1MB) | Embed

    Subscribe: RSS

    Ce mois-ci, les Baladeuses vous ont préparé une petite spécialité pour les fêtes de la fin de l’année… scolaire (?).

    Un pudding concocté avec soin et les meilleurs morceaux des émissions passées…

    Parfait pour les vacances

    Bonne Dégustation…

     

     

     

    MUSIQUES:

    The Nanaz -Idiots Everywhere

    Moriarty-Enjoy the Silence

    Scott Lavene – The First Time

    Vulves assassines – Notre programme

    LE FEUILLETON (dernier épisode !)

    https://radiodio.org/la-petite-bande-ou-je-nen-ai-pas-fini-avec-la-folie/

    D'AUTRES PODCASTS DE Les Baladeuses

    Un Podcast au hasard ?

    Laisser un commentaire

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    CONTACTS

    • Antenne : 04 77 25 05 94
    • Bureaux : 09 53 05 08 95
    • Programmation : prog {at} radiodio.org
    • Rédaction : redac {at} radiodio.org
    • Général : contact {at} radiodio.org
    • Web : web {at} radiodio.org
    • Technique : technique {at} radiodio.org

    NOUS SUIVRE

         