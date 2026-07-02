Â« Paroles de Citoyens, Radio Citoyennes Â» Sans Cibleâ€¦ 2 Juillet 2026 !

Dernier mag de la saison ! En retour sur un de ces derniers Ã©pisodes ‘Paroles de Citoyens, Radios Citoyennes’ – en lÃ©ger diffÃ©rÃ© hÃ© ! – tout juste rÃ©alisÃ© sur le quartier Solaure/JomayÃ¨re oÃ¹ nous Ã©tions installÃ©s et avions dÃ©localisÃ© notre studio ce mercredi 1er juillet -square Thuasne en plein air, plein vent et sous les tilleuls ! ðŸ˜‰ – dans le cadre des Â«Â Quartier d’Ã©tÃ© !Â Â» hÃ©hÃ© !! ðŸ™‚
Â« Paroles de Citoyens, Radio Citoyennes Â»
Projet menÃ© et rÃ©alisÃ© conjointement par les radios associatives en Loire Sud, menÃ© dans le cadre du Contrat de Ville â€“ il consiste en la mise en place de rencontres radiophoniques organisÃ©es, produites et rÃ©alisÃ©es par Radio Ondaine et Radio Dio 89.5 FM, dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV) de Saint-Etienne MÃ©tropole !
Nos deux radios vous proposent depuis 2016 cette sÃ©rie dâ€™Ã©missions rÃ©alisÃ©es dans ces quartiers de lâ€™agglomÃ©ration stÃ©phanoise !
MenÃ©e donc depuis 10 ans, nous poursuivons ainsi notre itinÃ©rance radiophonique aujourd’hui et en cet Ã©tÃ© 2026, avec un nouveau volet faisant escale sur un de ces Â« nouveau Â» quartier entrant en ‘Politique de la Ville’ : Au cÅ“ur du Solaure, au sein de ce secteur Sud stÃ©phanois ! En direct du square Thuasne dans la cadre des Â«Â Quartiers dâ€™Ã©tÃ©!Â Â», animations prÃ©vues tous les mercredis depuis le 24 juin jusquâ€™au 29 juillet prochain !â€¦ avec pour intention de ‘prÃ©senter’ le quartier via celles et ceux qui le font vivre d’une part et sur le fait d’intÃ©grer (nouvellement) la gÃ©ographie prioritaire & ainsi la Politique de la Ville d’autre part : processus, Ã©tat des lieux, attentes, objectifs, impacts…etc. Pour ce, nous aurons ainsi plusieurs ‘entrÃ©es’ : RÃ©mi Seux , dÃ©lÃ©guÃ© du PrÃ©fet de la Loire
pour le cadre gÃ©nÃ©rique Politique de la Ville/Contrat de Ville ; Philippe BANC Conseiller municipal dÃ©lÃ©guÃ© Ã la politique de la ville, Ã la rÃ©novation urbaine et Ã la proximitÃ© auprÃ¨s de Carole Timstit et Alexandre Charroin pour la Ville de Saint-Ã‰tienne
, Denis Sciabbarrasi (rÃ©fÃ©rent ‘Familles’) & HervÃ© Blanc directeur du @Centre Social de Solaure/La Jomayere ; Salia, Habitante du quartier ; Abdess Habid educateur pour lâ€™ANEF sur le volet prÃ©vention spÃ©cialisÃ©e entourÃ© de jeunes habitant-es ! ; Mme Farina & Siham Labich
, resp. et enseignantes de l’Ã©cole primaire de Solaure !
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Emission rÃ©alisÃ©e et enregistrÃ©e ce mercredi 1/07/26 â€“
Diffusions hertziennes en lÃ©ger diffÃ©rÃ© ce jeudi 2/07 Ã 12h & vendredi 3/07 Ã 8h et 19h !
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Et en rÃ©-Ã©coute ici ! :
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