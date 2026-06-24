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    Â«Â Sans Cible part en Live !Â Â» – SpÃ©ciale Foreztival#20 – Lundi 22 juin 2026
    festival hors les murs interviews LIVE Musiques partenariat
    24 juin 2026 | Aucun commentaire
    Â«Â DIO part en Live !Â Â» c’est notre ‘formule’ radio hors-les-murs en direct et en public – et en guise de prolongation de FÃªte de la musique ou ouverture de saison estivale (au choix) – en voici une nouvelle belle session & illustration avec ce plateau spÃ©cial consacrÃ© au FOREZTIVAL #20 !!
    Alors avant l'Â Â»Ã©chauffementÂ Â» (sic!) stÃ©phanois ce jeudi 25 juin (cf https://www.fzlprod.com/evenement/warm-up-foreztival-commune/ ) – et l’Ã©dition 2026 en tant que telle Ã  partir du 31/07 ! – voici l’autre rdv ‘Ã©vÃ¨nement’ en avant-goÃ»t qui se tenait sur place, sur site, ce lundi 22/06 !
    DIO a en effet bravÃ© la canicule et fait le dÃ©placement au coeur du Forez(tival ;)), Ã  savoir site du Mortier Ã  Trelins, pour vous proposer ce plateau exceptionnel en direct du ‘Bouix’ (leur nouveau site Ã  elleux !), pour une chaleureuse causerie en prÃ©sence de chouettes invitÃ©-es Ã  nos micros, yeahhh !!!!
    Vous y entendrez ainsi la team FZL, Salut l’orage, Monika (itw archive 2024 !) & Mick Furnon qui nous a Ã©galement honorÃ© d’un petit titre live acoustique ‘surprise’ ! ðŸ™‚
    Ainsi que quelques Ã©lÃ©ments de cette programmation festival 2026 comme Zentone , Fulu Miziki, Thylacine, Salut l’orage, Monika & Mickey 3D bien sÃ»r !
    —-
    Â«Â Sans Cible part en Live !Â Â»
    Direct 22/06/26 Lundi 19h
    & rediffs mardi 23/06 12h ainsi que mercredi 24/06 8h !
    En rÃ©-Ã©coute ici ! :

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