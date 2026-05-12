podcasts radio dioPODCASTS dio en direct .m3uSHOUTCAST itunes
ITUNES		 pop up
POP-UP
LE DIRECT !

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    La boite à musiques - ?

    bande continue
    PODCASTS
    Pata Negra – Flamenco aller et retour
    espagne flamenco Ida y vuelta
    12 mai 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 12 mai 2026.
    Les cantes de ida y vuelta sont des styles nés des échanges entre l’Espagne et l’Amérique latine.
    Des musiques qui ont traversé l’Atlantique, se sont transformées au fil du voyage, puis ont nourri le flamenco.
    Aujourd’hui, on montre comment ces allers-retours culturels ont donné naissance à des formes musicales métissées comme la colombiana, la guajira, la milonga, la vidalita ou encore la habanera.
    Avec:
    Argentina, album La vida del artista, titre La vida del artista
    Manuela Cordero, album A mi pare Juan, titre El callejón de los negros
    Miguel De Tena, album Lampara Minera vol.2, titre Milonga
    Sara Holgado, album Invierno, titre Milonga de la Boca
    Rosario La Tremendita, album A tiempo, titre Mi noche triste
    Enrique Morente, album New York y Granada, titre Vidalita de Marchena
    Estrella Morente, album Autorretrato, titre La Habanera Imposible
    Ana Reverte, album Por Colombianas, titre Colombiana
    Curro Lucena, album A Ronda, titre Plaza De Toros De Ronda

    D'AUTRES PODCASTS DE PATA NEGRA

    Un Podcast au hasard ?

    Laisser un commentaire

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    CONTACTS

    • Antenne : 04 77 25 05 94
    • Bureaux : 09 53 05 08 95
    • Programmation : prog {at} radiodio.org
    • Rédaction : redac {at} radiodio.org
    • Général : contact {at} radiodio.org
    • Web : web {at} radiodio.org
    • Technique : technique {at} radiodio.org

    NOUS SUIVRE

         