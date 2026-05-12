Pata Negra – Flamenco aller et retour

Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 12 mai 2026.
Les cantes de ida y vuelta sont des styles nés des échanges entre l’Espagne et l’Amérique latine.
Des musiques qui ont traversé l’Atlantique, se sont transformées au fil du voyage, puis ont nourri le flamenco.
Aujourd’hui, on montre comment ces allers-retours culturels ont donné naissance à des formes musicales métissées comme la colombiana, la guajira, la milonga, la vidalita ou encore la habanera.
Avec:
Argentina, album La vida del artista, titre La vida del artista
Manuela Cordero, album A mi pare Juan, titre El callejón de los negros
Miguel De Tena, album Lampara Minera vol.2, titre Milonga
Sara Holgado, album Invierno, titre Milonga de la Boca
Rosario La Tremendita, album A tiempo, titre Mi noche triste
Enrique Morente, album New York y Granada, titre Vidalita de Marchena
Estrella Morente, album Autorretrato, titre La Habanera Imposible
Ana Reverte, album Por Colombianas, titre Colombiana
Curro Lucena, album A Ronda, titre Plaza De Toros De Ronda
