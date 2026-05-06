‘Plus fort, j’entends rien’ à nos libertés ! (6/5/26)
6 mai 2026 | Aucun commentaire
Se battre pour nos libertés partout, et les rendre audibles ; c’est le mot d’ordre de cette émission…
Ni plus, ni moins.
Luttes musicales contre le colonialisme avec Kneecap ou le label palestinien BLTNM, l’agendas des films, tables rondes manifs et concerts qui nous émancipent. L’occase d’écouter Howie Reeve, aussi.
Et 30mn de retour en arrière : nous parlerons des modes d’organisations collectives et des pressions sur les associations d’éducation Populaire à l’occasion d’un plateau Dio pour les 60 ans de la MJC des Tilleuls.
Non mais…
Et fi des étiquettes en Suisse et Belgique avec les groupes Aino Salto et Kau pour les coups de cœur de La Féra.