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    ‘Plus fort, j’entends rien’ rend Complètement Gaga (13/5/26)
    actu interviews SOCIETE
    13 mai 2026 | Aucun commentaire

    C’est à l’occasion de sa 8e Édition que trois invité.es de Complètement Gaga viennent nous présenter ce Festival.
    On dépiotte donc ses valeurs, ses envies, ses plaisirs, ses luttes et ses rires.
    On a aussi la chance d’avoir la Compagnie l’Escarpée au téléphone qui nous présente ’60 ans d’écoute’, spectacle radio de rue autour du Planning Familial via son histoire et ses enjeux au présent.

    Et pour s’ambiancer, on écoute Alix Denavit, Commandant Coustou, Alma Z et Bou.
    Tout simplement.

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