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    Plus Fort SOUND SYSTEM, 100% Vinyls
    Musiques
    2 juillet 2026 | Aucun commentaire

    C’est Ã  l’occasion du Radio Dio Sound System que je vous propose de vous ambiancer sur une ‘selecta from my private collection of my house’. En espÃ©rant vous donner envie de nous rejoindre au Fil le samedi 4 juillet :

    car Dio te propose de venir partager un moment fort convivial et te trÃ©mousser grandement sur un tour musical de la PlanÃ¨te qui danse !

    Pour la modique somme de 0â‚¬ en solde, viens donc partager les selectas des Ã©missions Des Mots Des sons (& guests), Le Morceau CachÃ© (feat Flavor Flav), Plus fort, jâ€™entends rien (Beatz Selecta Vinyl) et La nuit des Temps (Maximum Smile Discoteka).

    Avec des freestyles et surprises pour le plus grand plaisir des oreilles curieuses !

     

    On dÃ©couvre aussi le groupe local Lunar et le projet familial de JJH Potter & more…

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