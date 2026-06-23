Radio chappe in ZE studio
23 juin 2026 | Aucun commentaire
Parce que radio dio accompagne radio chappe cette annÃ©e… et pour annoncer la diffusion des topissimes magazines de radio chappe prochainement les samedis matin Ã 9h ðŸ˜‰ des Ã©lÃ¨ves de l’Ã©cole des frÃ¨res chappe dÃ©couvrent radio dio, son rÃ´le en tant que radio associative locale et son histoire, et comment Ã§a marche la radiodiffusion… Comme le studio est libre comme les antennes, iels enregistrent en condition direct: des blaguounettes et une interview de samuel technicien de radio dio.