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    Radio chappe in ZE studio
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    23 juin 2026 | Aucun commentaire


    Parce que radio dio accompagne radio chappe cette annÃ©e… et pour annoncer la diffusion des topissimes magazines de radio chappe prochainement les samedis matin Ã  9h ðŸ˜‰ des Ã©lÃ¨ves de l’Ã©cole des frÃ¨res chappe dÃ©couvrent radio dio, son rÃ´le en tant que radio associative locale et son histoire, et comment Ã§a marche la radiodiffusion… Comme le studio est libre comme les antennes, iels enregistrent en condition direct: des blaguounettes et une interview de samuel technicien de radio dio.

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