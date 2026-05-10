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    Sainté Synthé – 10/05/2026
    jazz Psychédélique rock Women
    10 mai 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:37:42 — 120.4MB) | Embed

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    Pour cette 6ème de Sainté Synthé, 4 nouveautés et une spéciale FEMMES qui ont marqué l’histoire de la musique… composition, audace, authenticité, originalité, voix et émotion sont évidemment au programme…En Playlist : Massive Attack & Tom Waits, Fatoumata Diawara, Dr Kyle, Bertrand Belin, Mansfield TYA, Bjork, Sinead OConnord, Kate Bush, Patti Smith, Blondie, The Lady Barefoot Rhoda Scott, Fanny, Nina Simone, et enfin, artiste du mois et local: Forez Noir… Prochaine émission le 14 juin à 20h30…Memento Vivere

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