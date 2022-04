« Ce Continent Colonisé… » Festival Radio du 19 au 28.04 sur Dio !

Dans le cadre du festival « La roue tourne va tourner? », organisé par La Laverie, Dio vous propose de nombreux programmes autour des thématiques de la Françafrique.

De nombreuses émissions, des invité.es en direct, des archives, des selectas musicales…

L’occasion de s’abreuver les oreilles des cultures, histoires et présents du continent Africain ; mais aussi de réfléchir aux conséquences de la mainmise occidentale sur ces terres et populations.

Retrouvez-nous sur le 89.5FM et radiodio.org !

« Ce Continent Colonisé… »

Festival Radiophonique sur les ondes de Radio Dio !

MARDI 19 :

« Des Mots des Sons sans Cible » reçoit La laverie pour présenter le lancement du festival (12h, 19h et mercr 8h)

MERCREDI 20 :

« Plus fort, j’entends rien » : La scène Hip-Hop malienne, et l’histoire d’un parcours du Mali à la France avec le danseur Papy K. et sa selecta de découvertes musicales (12h, 19h et jeudi 8h)

SAMEDI 23 :

« ça jacasse » sur la guerre d’Algérie en forme de critique de la guerre et de l’impérialisme ; avec des podcasts réalisés par des lycéenNEs de Urfé Radio, et de Radio Picasso (10h à 12h)

« La Voix de l’Afrique des Grands Lacs » : Françafrique et Néocolonialisme, au son de la Rumba Congolaise ; « notre créneau, le vivre-ensemble » (14 à 16h)

« Cultures sans Frontières » : Regards croisés entre l’Afrique Sub-Saharienne avec Christian Bourbon (écrivain et ambassadeur de l’ONG Planète Urgence) et l’Afrique du Nord avec Atmane Sayad (16 à 18h)

« Inasliyen » : Les Autochtones du Maghreb nous parlent de colonisation… (20h)

DIMANCHE 24 :

« Comme un Ouragan » : Rediffusion du 11 mai 2021, une émission féministe contre les frontières. On y cause de migrations, d’enjeux coloniaux et post-coloniaux, de lutte panafricaine avec notamment une interview d’Elise, historienne, enseignante et militante panafricaine. (12h)

MERCREDI 27 :

« Plus fort, j’entends rien » : Les héritages de la Guerre d’Algérie, avec Habiba Zerarga, de Traces Migrations (Histoire, mémoire et actualités des Migrations) (12h, 19h et jeudi 8h)

LES 25, 26, 28 :

« Des Mots des Sons sans Cible » concocte et (re)diffusera des conférences et surprises (Spéciale Rwanda ; interview de François-Xavier Verschave, qui fût président de l’association Survie pendant 10 ans,…) dans les créneaux de son magazine.