début septembre, on agite le drapeau noir !!!

S’il y a tant d’anarchistes c’est qu’il y a beaucoup de gens dégoûtés de la triste comédie que depuis tant d’années nous donnent les gouvernements. Je suis ambitieuse pour l’humanité moi je voudrais que tout le monde fût assez artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparût. Pour moi, je n’ai plus d’illusion. (Texte de la Défense de Louise Michel, le 22/06/1883, devant la Cour d’Assise de la Seine)



Dans le cadre de la Quinzaine Louise Michel du 8 au 22 septembre 2024 à st etienne, on vous propose:

le 01/09 à 19H : émission COEUR NOIR TRIPALIUN, « Et l’anarchie enfin va triompher »

à 20H30 : émission LA BOÎTE À BORDEL « SUBversion dans électro ? »

le 04/09 à 17H : émission J’IRAIS PAS, « Louise Michel et la révolte canaque de 1878 »

le 08/09 à 19H : émission LA MACHINE A DECOUDRE « Contestations : Mouvements : Soulèvements, en forme de A cerclé »

le 09/09 à 12H et 19H00 et 8H00 le lendemain : émission DES MOTS DES SONS SANS CIBLE « présentation de la quinzaine »

le 10/09 à 9 h : émission de Sabrina Lorre et Anaïs Cintas, « Gare à la revanche », LECTURES SONIQUES

le 11 /09 à 17H : émission du GREMMOS « Les femmes dans les Communes de province », avec Michelle Zancarini-Fournel, historienne spécialiste de l’histoire des femmes et du genre.

à 20 h : émission de Juliette Bargès, Cécile Thery, Julie DeBellis, Emmanuelle Da Costa et Luce Zurita « Je vous écris de la nuit » LECTURES SONIQUES.

le 12/09 à 22H : émission de COMME A LA RADIO DIO, « Louise Mitchell sound system expérience »

le 18/09 à 20H : émission de Mr BIDON « Stylé.e.s comme la commune » dissertation sonique, sur le Luxe Communal.

le 19/09 à 21H : émission de LA NUIT DES TEMPS « Ces femmes rebelles qui remuent les dance floor »

>>> Au Programme: POÉSIE POLITIQUE LECTURES SPECTACLES PERFORMANCES EXPOSITIONS PROJECTIONS RENCONTRES DÉBATS CONTRIBUTIONS CHORALES CONCERTS BALADE SÉRIGRAPHIE REPAS PARTAGÉS

Dimanche 8 septembre

Les Temps Nouveaux : 12 h : CHANTS de la Commune / 16 h : Je lutte donc je suis, LECTURE-SPECTACLE mise en espace par Sabrina Lorre d’après des textes de Ludivine Bantigny suivie du BILLET D’OUVERTURE par Yves Meunier

Lundi 9 septembre :

La Cale : 18 h : LECTURE pour les enfants / 19 h : TABLE RONDE sur l’éducation et l’école publique de Louise Michel à aujourd’hui

CREFAD : de 18 h 30 à 21 h : ATELIER D’ÉCRITURE pour adultes animé par Clémence Fitte.

Le cri dans l’écrit « L’homme futur aura des sens nouveaux ». Nous saisirons l’occasion de ce rassemblement autour de Louise Michel, de ses paroles sans concessions à l’image de son engagement, pour faire advenir à l’écrit chez chacun.e un cri poétique, construit seul.e ou à plusieurs. Une expression empreinte des chamboulements désirés, des naissances nécessaires à extirper de soi des autres… et des impossibles à mettre à bas. Nous veillerons au rythme nécessaire de ce cri, à son souffle. Écrire comme on saute les barricades en somme.

Sur inscription à cie.ensemble.nomade@gmail.com

Mardi 10 septembre :

L’Atelier : 19 h : vernissage de l’EXPOSITION des interventions réalisées dans la rue Louise Michel de Gillian Ferreira : Les pétroleuses de la rue Louise Michel.

Pendant l’été 2024, les traces, les présences des pétroleuses se déploient, sous différentes formes plastiques, tout au long de la rue, et de Cou-Tors et la Commune à Saint-Étienne, PROPAGANDE ARTISTIQUE de Stéphane Montmailler.

Le Bar et Vous : 21 h : ATELIER D’ÉCRITURE animé par Plume de Loutre : à partir d’Analecta, livret édité pour la quinzaine et de quelques données partagées, des jeux et des propositions autour de comment (re)faire commun.e ?

Mercredi 11 septembre :

CREFAD de 14 h à 16 h : ATELIER D’ÉCRITURE pour enfants animé par Clémence Fitte et Gillian Ferreira. Nous inviterons les enfants à exprimer en une phrase ou quelques mots une colère face au monde actuel et à élaborer une proposition pour modifier bénéfiquement le monde, nos sociétés, l’humain. Par petits groupes de 3-4, ils et elles élaboreront une pancarte avec leurs mots écrits dessus, sous forme de slogan ou d’aphorisme. Nous utiliserons des feutres, crayons, peinture et comme supports des cartons, grandes feuilles, etc. Toutes ces pancartes seront exposées à la Gueule Noire le dimanche 15 septembre à 16 h 30 lors d’un vernissage-goûter. Ce faisant, nous rendrons les enfants acteurs nécessaires d’une réflexion collective orchestrée durant cet événement.

Sur inscription à cie.ensemble.nomade@gmail.com

Ateliers de la rue Raisin : 19 h : vernissage de l’EXPOSITION des affiches des étudiants de BAC PRO Communication Visuelle Plurimédias de l’établissement Sainte-Marie et d’ANALECTA : édition plongée dans les moments et mots perdus de Louise Michel. Raconter par petites touches, faire émerger l’ombre de la lumière, c’est cette diversité dans les formes d’écriture qu’elle a pratiqué, ainsi que dans les témoignages sur sa vie que l’on a pu glaner, qui nous ont donné envie de faire un clin d’œil à cette énigmatique figure et de casser la distance.

Analecta, pages perdues, anecdotes manquantes, ou les petites histoires sous la trame…. Nous proposons une espèce de cut-up autour de moments marquants ou anodins de sa vie. Tentative de récréer une espèce de paysage éclectique et organique où l’exhaustivité n’est pas au rendez-vous, plutôt comme une forme de divagation, ou la sérendipité s’invite sur papier à partir d’indices grappillés. C’est par le creux qu’on se raconte….

Cette mosaïque sera composée collectivement par un petit groupe inspiré par le goût d’explorer et d’imprimer de manière bien amatrice.

Exposition suivie de la RESTITUTION des ateliers d’écriture animés par Clémence Fitte.

Jeudi 12 septembre :

Cinémathèque de Tarentaize / Des Luttes et des Rêves

19 h : PROJECTION de Deux vies pour l’Algérie et tous les damnés de la Terre, un film documentaire de 70 min de Sandrine-Malika Charlemagne et de Jean Asselmeyer en présence du réalisateur suivie d’une RENCONTRE sur les luttes et les rêves de Louise Michel et des femmes de la Commune avec Michelle Zancarini-Fournel, historienne spécialiste de l’histoire des femmes et du genre. Fin de soirée en CHANSONS avec La Barricade, chorale révolutionnaire.

Vendredi 13 septembre :

La Dérive : à partir de 18 h 30 : IMPROMPTUS poétiques au Cabas Noir.

Petit Boulogne : 19 h : REPAS sur réservation au 04 77 74 51 49 / 20 h 30 : Les Cyclones hurlent dans l’Ombre, Louise Michel en Kanaky, PERFORMANCE de Johanna Elalouf.

Alors que la plupart de ceux qui se sont succédés, avant et après elle, nous ont décortiqués comme si nous étions des êtres primitifs, oubliant que loin d’eux, nous avions déjà développé depuis des millénaires un mode de communication avec des langues d’une grande richesse et d’une grande précision, des règles bien codifiées de fonctionnement de notre société – la coutume un mode de vie parfaitement adapté à notre environnement et à nos besoins. A bien des égards, Louise Michel peut être considérée comme un défenseur avant-gardiste de la culture kanak. (…) Nous nous devons, nous aussi, de contribuer à rendre hommage au combat courageux qu’a livré tout au long de sa vie cette grande dame de notre histoire et de l’histoire tout court, et de contribuer également à la faire apprécier et partager dans toute sa dimension humaniste et littéraire. Marie-Claude Tjibaou 2006

«Légendes et chansons de gestes canaques», avant-propos de Marie-Claude Tjibaou

Marie-Claude Tjibaou est une grande militante kanake, femme de Jean-Marie Tjibaou, leader du FLNKS assasiné en 1989 à Ouvéa.

Samedi 14 septembre :

Chok Théâtre : de 10 h à 13 h : CHORALE ÉPHÈMERE conduite par Valérie Gonzalez suivie d’une auberge espagnole. Sur inscription à cie.ensemble.nomade@gmail.com

La Gueule Noire : 12 h : P’TIT RESTO / 15 h – 17 h : ATELIER ENFANTS à partir de 7 ans (et adultes !) animé par Véronique Vernette, illustratrice : « Portrait haut en couleurs »

Avec des encres colorées, du dessin, des collages, transforme une photo de Louise Michel.

Tu lui créeras une coiffure extraordinaire remplie de la force et des couleurs de la culture kanake qu’elle a aimée et défendue.

Chok Théâtre : 19 h : Insurgés de la Commune fusillés, mai 1871, André Adolphe Eugène Disderi, 2012 : vernissage de L’EXPOSITION de Jean-Marc Cerino.

Je lutte donc je suis, LECTURE-SPECTACLE mise en espace par Sabrina Lorre d’après des textes de Ludivine Bantigny.

RENCONTRE avec Philippe Roux, historien des idées et co-fondateur de la revue « De(s)générations » et Ludivine Bantigny, historienne du travail, des mouvements sociaux et des révolutions. Autrice de La Commune au présent, elle tissera des ponts entre hier et aujourd’hui.

CONTRIBUTION de Sidonie Verhaeghe, politiste à l’Université de Lille, spécialiste de l’histoire des idées anarchistes et féministes. Autrice de Vive Louise Michel ! Célébrité et postérité d’une figure anarchiste, elle s’est intéressée aux représentations qui se sont élaborées autour de la figure de Louise Michel et à sa trajectoire dans les mémoires politiques.

En 1909, le journal anarchiste Les Temps Nouveaux s’inquiète des récupérations politiques dont fait l’objet Louise Michel, morte quelques années plus tôt : « Dans cinquante ans, si toutefois nous n’avons pas fait auparavant la révolution sociale, Élisée Reclus et Louise Michel feront partie du panthéon républicain, et on verra leurs noms sur les manuels d’école primaire ». En 2024, c’est effectivement le cas pour Louise Michel : plus de six cents rues portent son nom, et elle est régulièrement proposée pour entrer au Panthéon. Alors comment expliquer que cette propagandiste anarchiste soit aujourd’hui devenue une figure légitime de l’histoire républicaine ?

Fin de soirée en CHANSONS avec la chorale éphémère.

Dimanche 15 septembre :

La Dérive : 9 h 15 : accueil autour d’un petit déjeuner

De 10 h à 13 h : BALADE URBAINE « Les rues des Fédéré-es » sur inscription à cie.ensemble.nomade@gmail.com

La Dérive : 13 h : AUBERGE ESPAGNOLE suivie d’une PROJECTION à 15 h

La Gueule Noire : 16 h 30 : vernissage-goûter de l’EXPOSITION des enfants.

19 h : RENCONTRE-CONFÉRENCE sur le Luxe Communal par Didier Hominal.

Lors de la commune de Paris, quelques communards ayant marre d’être qualifiés de gueux sans aucun goût par les Versaillais, lancent le concept de luxe communal. D’où vient cette notion, comment s’inscrit-elle dans les idées révolutionnaires. Ce concept a-t-il encore un sens aujourd’hui, à Saint Etienne, en France et dans le monde ?

Un défilé « luxe communal » : Et pour vous ? Qu’est-ce que le luxe communal ? Quelle définition en donneriez-vous ? Venez avec votre « luxe communal », un objet, un habit, une idée, rédiger un court texte pour expliquer votre choix et venez défiler avec, façon LvMh (Louise Victor Michel Hugo)

Et découvrir à partir de 21 h : Luxe communal duo, un CONCERT-HISTOIRE autour de la Commune de Paris et des luttes des femmes au 19ème siècle.

Lundi 16 septembre :

La Dérive : 20 h 30 : Louise Michel, Le Procès : LECTURE THÉÂTRALISEE proposée par Régine Gouel. Un portrait de Louise Michel à travers sa comparution devant le VIème conseil de guerre complété de témoignages de ceux et celles qui l’ont croisée.

Mardi 17 septembre :

Librairie Les Intrus : 18 h 30 : LECTURE MUSICALE autour de la correspondance réelle et rêvée de Louise Michel et Victor Hugo par Hélène Montagne, Sabrina Lorre et Amèr Darwish / EXPOSITION des sérigraphies de Gillian Ferreira.

Mercredi 18 septembre :

Librairie des Croquelinottes : 16 h 30 : LECTURE pour les enfants ?

L’Entre-Pôts : 21 h : SCÈNE OUVERTE : la Quinzaine s’affiche !

Jeudi 19 septembre :

Galerie Rêves d’Ailleurs : 18 h 30 : LECTURE d’extraits de la tournée de conférences de Louise Michel en Algérie d’après le recueil de Clotilde Chauvin par Colette Audinat.

Anarchiste libertaire, Louise Michel ne se reconnait pas dans la mission civilisatrice de son pays en Algérie, dénonce le rôle de l’armée et l’exploitation coloniale.

Ce livre rare édité en 2007 est précieux et émouvant, car il nous livre les derniers mois de vie d’une Louise Michel inconnue et ses derniers combats : imprévisible, subversive, infatigable jusqu’aux confins du désert, il parle d’un parcours sans faute d’une femme d’exception qui a voulu construire un monde nouveau.

MUSIQUE avec Les Éphémères.

Chok Théâtre : 20 h 30 : PROJECTION de Louise Michel en son temps, film documentaire de 36 min d’Isabelle Jacquin écrit par Claudine Bourcelot et Sylvie Spilmann de l’Association Louise Michel de Haute-Marne.

Louise Michel, l’éducatrice, l’écrivaine, l’anarchiste. Une vie d’engagements et de combats contre toutes les injustices, RENCONTRE avec Philippe Mangion membre de l’association Louise Michel de Haute-Marne et de l’association des Amies et Amis de la Commune de Paris.

Louise Michel, dans ses mémoires édités en 1886, consacre quelques chapitres à sa jeunesse en Haute-Marne. Née en 1830 au château de Vroncourt-la-Côte où elle passa son enfance, elle suivit à vingt ans des études d’institutrice à Chaumont. Même si elle y livre une image partielle et idéalisée de son histoire et des milieux qu’elle fréquente, bourgeois et cultivé par sa famille paternelle, paysan et artisan du côté de sa mère, ces mémoires, en les complétant et les étayant par des documents d’archives, constituent un témoignage riche d’enseignements, et souvent émouvant, sur la vie dans la région à cette époque. Ils nous aident à comprendre comment l’écrivaine a pu, dans ces « collines bleues », construire son imaginaire et la révolutionnaire y forger son tempérament légendaire.

Rosa Luxembourg et la Commune, CONTRIBUTION de Dominique Villaeys-Poirré.



Vendredi 20 septembre / Journée du matrimoine :

Rue de la Ville (devant Ici Bientôt) : 18 h : J’peux pas, j’ai révolution ! PERFORMANCE

Librairie et L’Autre : 19 h : LECTURE d’extraits de Louise Michel, jeunesse, biographie romancée des années 1830-1870 de Philippe Mangion par Sabrina Lorre suivie d’une RENCONTRE avec l’auteur : Comment devient-on Louise Michel ?

Une Louise Michel intime, de sa Haute-Marne natale aux faubourgs de Paris. Louise a quitté la Haute-Marne à 26 ans, en 1856 pour poursuivre à Paris, dont elle rêvait, sa carrière d’institutrice. Nous la suivrons dans la capitale jusqu’au siège de 1870 par les prussiens, avant que les événements de la Commune, puis son exil en Nouvelle-Calédonie n’en fasse une véritable légende vivante. Ce récit s’attache à décrire une Louise Michel intime, et comprendre l’enchaînement des événements qui, depuis sa jeunesse, ont forgé son caractère et ses convictions. Il s’applique à redonner profondeur et complexité à cette figure révolutionnaire et féministe, parmi les plus caricaturées de son époque. Dans ces années 1830-1870, la France vécut de profonds bouleversements politiques et sociétaux. À travers le regard de Louise Michel, qui en a été un témoin engagé, ce livre nous plonge dans une période féconde de l’histoire de France.

La Cale : soirée de CONCERTS / Ouverture des portes 20 h

La Barricade : chorale révolutionnaire + Mond’N : Duo rap lyrique + Armelle Dumoulin : Chansons hirsutes + La Baronne : Chansons indociles.

Mond’N, Les bouches en néerlandais. Deux bouches qui mâchent les mots genre poétique et polyglotte. Du rap lyrique pas d’opérette.

Armelle Dumoulin / Chansons Hirsutes, à un jet de pierre de la poésie, de la pop et du punk, Armelle Dumoulin vient nous donner ses chansons hirsutes. Virages drolatiques, poésie sensible et guitare plutôt sauvage pour partager joyeusement la liberté du geste !

La Baronne Sylvie Cobo reste un électron libre et fraie autant avec le rock indie qu’avec les mélodies pop ou la chanson dite « à texte ».

Après avoir passé une vingtaine d’années au Québec, La Baronne est de retour sur les scènes françaises avec la formule « duo Piano-batterie/voix » qui a fait sa particularité. Tantôt diva rock, tantôt ferrailleuse, mais toujours hors norme. Pour cette édition 2024 de la «Quinzaine Louise Michel», la Baronne a concocté un programme de « chansons indociles ». Ce concert sera aussi pour elle l’occasion de retrouver Jean-Claude Romeyer, formidable pianiste et ami de longue date, dans une complicité jubilatoire.

Samedi 21 septembre :

Le Tilibo : 11 h 30 : SCÈNE OUVERTE / 13 h : REPAS sur réservation au 04 51 28 94 06

L’Estancot : 16 h : Légendes canaques / SPECTACLE FAMILIAL

De ses sept années d’exil en Kanaky, Louise Michel ne revient pas les mains vides. Chargée de la mémoire du peuple qu’elle a rencontré, elle rentre emplie de gestes, de paysages et d’histoires. Des images que la compagnie Voilà transmet dans une lecture musicale accompagnée par Xavier Michel et Françoise Basset.

Chok Théâtre : 19 h : PROJECTION de La Vierge rouge, film documentaire de 35 min de Michel Guillet écrit par Roger Viry-Babel.

Louise Michel, entre Kanaky et Algérie, RENCONTRE avec Clotilde Chauvin, citoyenne du monde amoureuse des mots, autrice de Louise Michel en Algérie.

Échos de la révolte parisienne dans l’Orient, CONTRIBUTION de M’Hamed Amattouch.

Dimanche 22 septembre :



Les Temps Nouveaux : 11 h 30 : Et cris croisés [femmes du 19e], LECTURE DIALOGUÉE avec Djamila Zeghbab et Marie-Hélène Mathieu / 13 h : repas sur réservation au 06 36 07 19 39 / 15 h : après-midi jeu (des œuvres des artistes de la Quinzaine à gagner !)

Théâtre Le Verso : 18 h : Je vous écris de la nuit, une PERFORMANCE comme une réflexion, un plongeon dans les idées féministes de Louise Michel. Depuis sa nuit, celle de sa prison, celle de son XIXe siècle et de ses luttes, jusqu’à nous, femmes artistes du XXIe siècle. Une conversation pluridisciplinaire qui explore les réflexions de la Vierge Rouge dans un monde d’homme fait pour et par les hommes. Qu’est-ce qui a changé ?

Une proposition qui aurait tout aussi bien pu s’appeler : j’peux pas, j’ai révolution !

Avec Emmanuelle Da Costa, Juliette Bargès, Cécile Thery, Julie DeBellis et Luce Zurita

Lieux :

La Dérive 91, rue Antoine Durafour

Le Chok Théâtre 24, rue Bernard Palissy

Les Temps Nouveaux 13, rue Robinson

L’Entre-Pôts 3, place Jules Guesde

Les Ateliers de la rue Raisin 16, rue Raisin

La Gueule Noire 16, rue du Mont

L’Atelier 25, rue Michel Servet

Librairie Lune et l’Autre 19, rue Pierre Bérard

Le Petit Boulogne 5, rue Adrien Duvant

La Cale 20, rue Royet

Cinémathèque de Tarentaize 20-24, rue Jo Gouttebarge

Galerie Rêves d’Ailleurs 29, rue Paul Bert

Les Intrus 22, rue Louis Braille

CREFAD 40, rue de la Résistance

Au Bar et Vous 5, rue du Jeu de l’Arc

Théâtre Le Verso 61, rue de la Richelandière

L’Estancot 10, rue Henri Dunant

Le Tilibo 1, rue des Francs-Maçons

Librairie des Croquelinottes 23, rue de la Résistance