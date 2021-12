Le Classement Dio de Novembre !

Les nouveautés les plus jouées par l’équipe de jour de Radio Dio.

(Astuce : ça peut servir d’idées cadeaux, car les temps sont durs 😉)

1 FRANCOIS JONCOUR Sonar tapes

2 SCUFFLES Sur le bitume

3 HIDDEN PEOPLE Comment s’étaient ils rencontrés ?

4 COMPILATION Essiebons Special 73-74

5 ZENTONE Chapter 2

6 RAY BORNEO Modules

7 KUUNATIC Gate of Klüna

8 DIANA HP Fazer & cantar

9 SUPERPHENIX BOUM Comme un animal en cage

10 YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS Outpast Curfew

11 PILI COIT Love Everywhere

12 ACID ARAB Jdid

13 UZI FREYJA Stand

14 ZAYKA Premier

15 ERIC MINGUS The devil’s weight

16 BROKEN WALTZ And disasters

17 GONTARD Akene

18 SCHVEDRANNE Meets Jack Hirschman

19 COMPILATION Transmusicales de Rennes 2021

20 MECA Onze Mondial

21 BAJA FREQUENCIA Sudamericat

22 EVERY DAY IN JUNE Wall of sound

23 SELENITES BAND – THE Behind the mask

24 MENDELSON Le dernier album

25 NO WOW 33 L’Aubépine

26 NEW VOGUE Volume 2

27 MONOKINI Merci bisous

28 NIHILOXICA Kaloli Recycled

29 BADUME’S BAND & Selamnesh Zemene – Yaho bele

30 KCIDY & KUMI SOLO Ohana Bataké

31 MONSIEUR DOUMANI Pissourin

32 MODERN MEN Partout en France

33 LES SHERIFFS Grand bombardement tardif

34 EXCITEMENTS – THE Keepin’On

35 MULE JENNY All these songs…

36 IKOQWE Falta Muito

37 XANTHOULA DAKOVANOU Lamenta

38 W!ZARD Definitely Unfinished

39 CHAFOUIN Toufoulcan

40 MARCUS GAD MEETS TAMAL Enter a space

41 LEONIE PERNET Le cirque de consolation

42 SHARHABIL AHMED The King of Sudanese Jazz

43 RONE Soundtrack

44 LES SOUCOUPES VIOLENTES 16 potions d’amour

45 NESLES Arsenic

46 CANNIBALE S/t

47 REBEKKA WARIOR Showgirl

48 CIRCUIT DES YEUX -io

49 LIONEL MARTIN Solos

50 ORGAN MUG Solastalgia

51 ECLOH S/t

52 NUMA LOKENI Pieces for Rising

53 DJ CLICK & Ittai Binun

54 PKSVN Neverstop Dreaming

55 PASTA GROWS ON TREES Tout ce temps passé là

56 LONG TALL JEFFERSON Cloud folk remixes

57 LONELY GUEST S/t

58 COEUR Minouche Party

59 H-BURNS On the wire

60 SKALD Winter songs

61 THEO CHARAF S/t

62 WOODEN WOLF – THE Songs of the night

63 JAHNERATION Higher

64 ENFANT SAUVAGE Petrichor

65 PARCELS Day Night

66 THERESE Rêvalité

67 AURUS Chimera

68 LOHARANO Lohamboto

69 FLECHE LOVE Naga, Part. II

70 MAGON In the Blue