Les sons et l’été…

Dio entre en mode farniente, antenne un peu réduite pour cause de vacances et autres travaux… Des irréductibles poursuivent, bien sûr hein, restez à l’écoute !

Et si vous voulez des bouts de Dio dans vos périples, voici le classement des 70 disques les plus diffusés en Juin. Bel été à tout le monde !!!

C ARTISTE Album

1 ARCHITECT – THE Une plage sur la lune

2 BIRDS ON A WIRE Ramages

3 COMPILATION Intenta

4 GRAHAM MUSHNIK Peeping through the porthole

5 RUN THE JEWELS RTJ4

6 AKSAK MABOUL Figures

7 CHROMB ! Le livre des merveilles

8 LANE Pictures of a century

9 MARION COUSIN & KAUMWALD Tu rabo…

10 NIHILOXICA Kaloli

11 TRITON Stases

12 PRINCESS THAILAND And we shine

13 FLEX FAB & ZILLER BAS Mugogo

14 TARA KING TH Mathematique

15 LOS K SOS Dans l’urne jusqu’au cou

16 DUBAMIX Camarades

17 SLEAFORD MODS All that glue

18 MYSCIER BLODYA & DR CURRY Adul’enfance

19 LE SKELETON BAND Aux cavaliers seuls

20 LIESA VAN DER AA Easy alice

21 DRUIDS OF THE GUE CHARETTE Talking to the moon

22 ZEN i onda je sve pocelo

23 FLEURY S/t

24 REMI GAUDILLAT electric extension

25 ETERNAL YOUTH – THE Nothing is ever over

26 JEAN MICHEL JARRET We need distance

27 CHAPELIER FOU Méridiens

28 PEROKE Tropism Animalism

29 LA PIETA La moyenne

30 CACTUS ET MAMMUTH Le premier album

31 MIND THE BEATZ Nights Cuts

32 L’OEUF RAIDE Eggotrip

33 KT GORIQUE Akwaba

34 HEMISPHERE SUD S/t

35 FAUX DEPART Vie Ordinaire

36 RONE Room with a view

37 ATOMIC TANGO Privées de sortie

38 DAKINIZ Raging Shouts

39 CHOUK BWA & THE ANGSTROMERS Vodou Alé

40 DUST LOVERS Fangs

41 CATHEDRALE Houses are built the same

42 DUB SHEPHERDS Tales of a wild world

43 JOSEPH MARTONE Honet birds

44 TISIPHONE Koma Forte

45 HAWA SOW Make it happen

46 AARP Propaganda

47 JOYBLASTERS sun sun & pizza

48 SEBASTIEN FORRESTER Spirals EP

49 GRANDE Chasing the giant

50 SPHAEROS Possession

51 CAR SEAT HEADREST Making a door…

52 THIS IS SHIT ///

53 EVERYTHING IS RECORDED Friday forever

54 LES FILS CANOUCHE Transhumance

55 WIRE 1020

56 L’IVRENOIR l’eigengrau

57 ELINA JONES Where we go

58 NEUMODEL Rock

59 VOYAGEUR Adieu Banquise

60 DOCTOR FLUORESCENT S/t

61 CHRISTOPHE MENASSIER The unknown movie

62 EPILEXIQUE Cerebro dancing

63 AGNES OBEL Myopia

64 CLAVICULE Garage is dead

65 GRIMES Miss anthropocene

66 LAAKE Orchestraa

67 BT93 S/t

68 MAXENCE MELOT L’écrin

69 CLEMENT BERTRAND Secondes Tigre

70 SNAPPY DAYS S/t