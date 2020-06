NOS CHOUCHOUS DE MAI !

Le classement des disques les plus joués sur Dio !

1 AL-QASAR Miraj

2 COMPILATION Rurbaines

3 COMPILATION Pandemos

4 COCANHA Puput

5 COMPILATION Une quarantaine de groupes

6 SYSTEME MAGIQUE Patrick Google

7 TOLE FROIDE La redoute

8 ÇUB Ouais

9 ANOMALIE MAGNETIQUE Bande parallèle

10 SAGES COMME DES SAUVAGES Luxe/misère

11 DAN DEACON Mystic familiar

12 STEPHEN MALKMUS Traditionnal Techniques

13 ASIAN DUB FOUNDATION Access Denied

14 REMI GAUDILLAT electric extension

15 COEUR Minouche Mafia

16 GROOVE SESSIONS Vol 5

17 BLEU RUSSE Serrures et palmiers

18 TARA KING TH Mathematique

19 CATHEDRALE Houses are built the same

20 VERSARI Sous la peau

21 LOS K SOS Dans l’urne jusqu’au cou

22 CLAUS TINTO Y’a plein de chemins

23 GONTARD Le sismographe

24 MYSCIER BLODYA & DR CURRY Adul’enfance

25 CHROMB ! Le livre des merveilles

26 SUNFLOWERS Endless voyage

27 ARTUS Cerc

28 ANIMEN- THE Same sun…

29 NIANDRA LADES You drive my mind

30 SARAH MIKOVSKI Pole nord

31 GREAT MAN HIBOO S/t

32 BARLIN The dust of our dreams

33 ALKABAYA En attendant…

34 CHAFOUIN Désolé de vous le dire

35 INRED Brute Art

36 BLACKBIRD HILL Razzle dazzle

37 M.O.K.O. Force

38 ATOMIC TANGO Privées de sortie

39 SEC Georges Gallamus

40 BAASTA ! Paanic

41 GIL SCOTT-HERON I’m new here

42 MAINE IN HAVANA S/t

43 COMPILATION Vingt vingt

44 PEUK Peuk

45 JEFF SPEX & VAX 1 Seeds 8

46 O’SISTERS Olala Pimienta

47 LOS PIRANAS Historia Natural

48 HAWA SOW Make it happen

49 BAMBA WASSOULOU GROOVE Dankele

50 GWENDOLINE ABSALON Vangasay

51 SHMU Pure bliss

52 NOVA TWINS Who are the girls

53 SPARKS – THE Démo

54 US GIRLS Heavy Light

55 DA BREAK Let it shine

56 YOKEL the Y

57 SLIFT Ummon

58 NEGATIVE RUNNERS S/t

59 MOONLIGHT BENJAMIN Simido

60 DEENA ABDELWAHED Dhakar

61 BOTTLE NEXT Drift

62 MATT ELLIOTT Farewell to all…

63 ARNAUD LE GOUEFFLEC L’orage

64 NURSERY Eugenia

65 TIKOUBAOUINE Ahaney

66 HOWIE REEVE Cracks

67 VENTRE DE BICHE III

68 COMPILATION RAP 2 FILLES

69 KING BISCUIT Hammer it

70 LOS ORIOLES Vacances à mer