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    2024 LiveZ@dio… du bootleg pour les pirates
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    4 mai 2026 | Aucun commentaire

    Antinomic

    Live@dio dans Ça Jacasse le 3 Mars 2024

    Khalouben Duo

    Live@dio dans Plus Fort J’Entends Rien le 13 Mars 2024

    Ten Minutes Later

    Live@dio dans Plus Fort J’Entends Rien le 15 Avril 2024 !!! c’est court mais non moins intense 😉

    Deli

    Live@dio dans Ça Jacasse le 6 Juin 2024

    Somaticae

    Live@dio dans Plus Fort J’Entends Rien le 12 Juin 2024

    Myscier Blodya

    Live@dio dans Plus Fort J’Entends Rien le 19 Juin 2024

    Mouss Idir & Jérôme Bertrand

    Live@dio dans Des Mots Des Sons Sans Cibles le 20 Juin 2024

    The Mikes

    Live@dio dans Des Mots Des Sons Sans Cibles le 25 Juin 2024

    BDL

    dans Plus Fort J’Entends Rien le 26 Juin 2024

    Le Flou Sur La Langue

    Live@dio en DIOphonie le 30 Octobre 2024

    Monika

    Live@dio dans Plus Fort J’Entends Rien / Des Mots Des Sons Sans Cibles le 20 Novembre 2024

    Harpie

    Live@dio dans Plus Fort J’Entends Rien le 18 Decembre 2024

    Pleins d’autres pépites live@dio 😉

    et aussi 😉 …

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