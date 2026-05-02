ça jacasse – Lycée claude Lebois – le sac de mary poppins
2 mai 2026 | Aucun commentaire
Au lycée claude lebois, une fois par mois c’est club radio… dans le nouveau studio… on enregistre en condition direct… pendant les 2 heures de club… Aujourd’hui émission fourre tout… on parle de metal, d’animé, de meufs guitaristes et d’histoire… tout ça avec des poésies et la musique qui pulse
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