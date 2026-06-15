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    Des Mots Des Sons Sans Cible – 15 juin 2026
    actus Agenda blues festival Infos interview magazine Musiques partenariat
    15 juin 2026 | Aucun commentaire
    Dans notre ‘Mississippi’ à nous, à St Victoire s/Loire, le blues battera son plein les 4 & 5 juillet prochain pour le Vox’n’Blues Festival !! Alain Vedeche, tout juste de retour du Blues On Stage qui avait lieu ce we des 13 & 14 juin, en est l’un des fins instigateurs !!
    On l’écoutera nous en faire présentation ainsi qu’un tour d’oreilles dans cette programmation 2026 !
    Sociopark en découverte Ferarock cette semaine, le tout complété par un bon agenda de début de semaine !
    Direct lundi 15/06 à 12h & rediffusions mardi 16/06 à 8h & 19h

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