Des Mots Des Sons Sans Cible – 15 juin 2026
15 juin 2026 | Aucun commentaire
Dans notre ‘Mississippi’ à nous, à St Victoire s/Loire, le blues battera son plein les 4 & 5 juillet prochain pour le Vox’n’Blues Festival !! Alain Vedeche, tout juste de retour du Blues On Stage qui avait lieu ce we des 13 & 14 juin, en est l’un des fins instigateurs !!
On l’écoutera nous en faire présentation ainsi qu’un tour d’oreilles dans cette programmation 2026 !
Sociopark en découverte Ferarock cette semaine, le tout complété par un bon agenda de début de semaine !
Direct lundi 15/06 à 12h & rediffusions mardi 16/06 à 8h & 19h
D'AUTRES PODCASTS DE DES MOTS/DES SONS SANS CIBLE
‘Des mots/des sons, sans cible’ : Collectif En Terre Vert et Fête des mort·es stéphanoise
Des Mots Des Sons Sans Cible – (7)Mai, le mois des Mémoires…