podcasts radio dioPODCASTS dio en direct .m3uSHOUTCAST itunes
ITUNES		 pop up
POP-UP
LE DIRECT !

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    Aussitôt dit (1er mercredi du mois) - ?

    Philosophie

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    Aura des paquerettes (2e mercredi du mois) - ?

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    Les balladeuses (4e mercredi du mois) - ?

    PODCASTS
    Des Mots Des Sons Sans Cible – 8 juin 2026
    actus education populaire Infos interviews magazine
    9 juin 2026 | Aucun commentaire

    Infos/actus politiques, sociales et culturelles diverses en forme d’agenda ET sujet à propos de la parution de l’ ouvrage « Militer, gérer, résister – les visages de l’éducation populaire à Saint-Etienne » qui donnera aussi lieu à une exposition photos (de Maxime Disy !) avec, invité-es au micro de DIO : Julie Champagne pour le Crefad Loire et Jean-Marc Juge pour l’Université de la Vie Associative qui ont largement contribué à cette enquête !!

    Vernissage/lancement le 15 juin Le Remue-Méninges Café-lecture : https://www.facebook.com/events/1317559726563431/

    Le tout en musique(s) avec : @Les Américains (‘Heart Attack’) en découverte Férarock / Massive Attack (Concerts Festival Les Nuits de Fourvière – Officiel cette semaine…) & Tom Waits & le nouveau Erotic Market (ep SOL 432) en sortie vendredi 12/06 et en concert au Château du Rozier le lendemain pour fêter ça !
    Direct 12h et rediffusions mardi 9/06 à 8h & 19h !

    En replay ici ! :

    D'AUTRES PODCASTS DE DES MOTS/DES SONS SANS CIBLE

    Un Podcast au hasard ?

    Laisser un commentaire

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    CONTACTS

    • Antenne : 04 77 25 05 94
    • Bureaux : 09 53 05 08 95
    • Programmation : prog {at} radiodio.org
    • Rédaction : redac {at} radiodio.org
    • Général : contact {at} radiodio.org
    • Web : web {at} radiodio.org
    • Technique : technique {at} radiodio.org

    NOUS SUIVRE

         