Des Mots Des Sons Sans Cible – 8 juin 2026

Infos/actus politiques, sociales et culturelles diverses en forme d’agenda ET sujet à propos de la parution de l’ ouvrage « Militer, gérer, résister – les visages de l’éducation populaire à Saint-Etienne » qui donnera aussi lieu à une exposition photos (de Maxime Disy !) avec, invité-es au micro de DIO : Julie Champagne pour le Crefad Loire et Jean-Marc Juge pour l’Université de la Vie Associative qui ont largement contribué à cette enquête !!
Vernissage/lancement le 15 juin Le Remue-Méninges Café-lecture : https://www.facebook.com/events/1317559726563431/
Le tout en musique(s) avec : @Les Américains (‘Heart Attack’) en découverte Férarock / Massive Attack (Concerts Festival Les Nuits de Fourvière – Officiel cette semaine…) & Tom Waits & le nouveau Erotic Market (ep SOL 432) en sortie vendredi 12/06 et en concert au Château du Rozier le lendemain pour fêter ça !
Direct 12h et rediffusions mardi 9/06 à 8h & 19h !
En replay ici ! :