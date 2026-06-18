Des Mots Des Sons Sans Cible – (Cour d’Appel…) du 18 juin (2026) !
18 juin 2026 | Aucun commentaire
Un retour sur l’actus Hé !
Avec un MAGenda absolument non-exhaustif en propositions diverses…
… et un focus politico-juridique via un retour sur le procès en appel qui vient de se tenir à Lyon dans l’affaire, dite, ‘de la sextape…
« La Ville de Saint-Étienne » y était bel(-le) & bien représentée… et une de ses ‘représentantes’, en l’occurrence Isabelle Dumestre, 5ème adjointe – précisément en charge des affaires juridiques – et ça tombe à point nommé, puisqu’elle en sera l’invitée spéciale au micro de Dio !
Locales & régionales en musiques, avec : Sol 432 (Exodus x Erotic Market) / Ecloh & BlackPlant !!
Direct jeudi 18/06 à 12h & rediffusions vendredi 19/06 à 8h & 19h
En ré-écoute ici ! :
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