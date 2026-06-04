Des Mots Des Sons Sans Cible – Spécial Conseil Municipal du 27 mai 2026
4 juin 2026 | Aucun commentaire
Petites sélections en 3 entrées – sujet, voeu & délibérations – afin de vous rendre compte (très) partiellement de ce qui a pu être exprimé lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Saint-Étienne ce mercredi 27 mai passé ! C’est l’essentielle proposition sonore du mag de ce lundi 1er juin, prétexte à mise au point et à jour des nombreuses actions voire ‘mobilisations’ actuelles & à venir…