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    Des Mots Des Sons Sans Cible – Spécial Conseil Municipal du 27 mai 2026
    ACTU LOCALES conseil municipal Infos magazine politique locale
    4 juin 2026 | Aucun commentaire

    Petites sélections en 3 entrées – sujet, voeu & délibérations – afin de vous rendre compte (très) partiellement de ce qui a pu être exprimé lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Saint-Étienne ce mercredi 27 mai passé ! C’est l’essentielle proposition sonore du mag de ce lundi 1er juin, prétexte à mise au point et à jour des nombreuses actions voire ‘mobilisations’ actuelles & à venir…

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