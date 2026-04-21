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    Des Sons (et quelques Mots…) Sans Cible – 21 avril 2026 – Spécial Conseil Municipal
    actus conseil municipal magazine politique locale
    21 avril 2026 | Aucun commentaire

    En ce lendemain de… Conseil Municipal : mag spécial !
    Passé à la moulinette/mixette sonore de la rédac-Son de Dio !
    Sorte de « Best Of » en sons… Sans Cible bien sûr !

    Un nouveau mandat, un nouveau maire, une nouvelle ‘équipe’, une nouvelle opposition, un nouveau fonctionnement… pour une « vraie » 1ère séance… La plus calme et courtoise depuis… au moins !!…

    Sur les bancs : des élu-es nouvellement installé-es et des débats, des délibérations à voter et des Questions orales proposées…
    Sur les ondes : Retour en sons… en mots… pleine cible.

    Un report sélectif forcément – des quelques dossiers à l’ordre du jour, complétés par quelques autres actus en miroir – le tout en 65 mn chrono.

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