DIO part en live !… Direction la ‘Maison Commune’ ! – Samedi 27 juin 2026

Â«Â DIO part en live !Â Â», c’est notre ‘formule’ radio hors-les-murs en direct et en public !
Â«Â Bienvenue Ã la Maison commune – JournÃ©e du renouveau dÃ©mocratique – Samedi 27 juinÂ Â» !
Et ce pourrait Ãªtre un ‘DIO part en Live !’… Ã l’assaut de l’HÃ´tel de Ville ! (?)
DÃ©mocratie Participative en action et sur les ondes : De jeunes reporters (issu-es du Conseil Consultatif de la Jeunesse & de la MJC des Tilleuls) s’emparent des micros pour une Ã©mission rÃ©alisÃ©e dans le bureau du maire en prÃ©sence de Julie Tohki, 1Ã¨re adjointe, et de Julien Ouguergouz, adjoint en charge du renouveau dÃ©mocratique tous deux reprÃ©sentant-es ainsi la Ville de St Etienne ! Une discussion en toute indÃ©pendance Ã©ditoriale, en regard critique afin d’interroger ces notions et pratiques, des questions, des propositions, des rÃ©ponses, pas de langue de bois !
Causerie en direct le samedi 27 juin 2026 Ã 11h30 Ã 12h30.
Re-diffusions lundi 29 juin 12h – Mardi 30/06 19h & mercredi 1er juillet 8h sur le 89.5 Fm
Et en replay ici !: