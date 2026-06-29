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    DIO part en live !… Direction la ‘Maison Commune’ ! – Samedi 27 juin 2026
    dÃ©mocratie participative Ã‰DUCATION AUX MÃ‰DIAS hors les murs interviews JEUNESSE politique locale projet radio
    29 juin 2026 | Aucun commentaire

    Â«Â DIO part en live !Â Â», c’est notre ‘formule’ radio hors-les-murs en direct et en public !

    Â«Â Bienvenue Ã  la Maison commune – JournÃ©e du renouveau dÃ©mocratique – Samedi 27 juinÂ Â» !

    Et ce pourrait Ãªtre un ‘DIO part en Live !’… Ã  l’assaut de l’HÃ´tel de Ville ! (?)

    DÃ©mocratie Participative en action et sur les ondes : De jeunes reporters (issu-es du Conseil Consultatif de la Jeunesse & de la MJC des Tilleuls) s’emparent des micros pour une Ã©mission rÃ©alisÃ©e dans le bureau du maire en prÃ©sence de Julie Tohki, 1Ã¨re adjointe, et de Julien Ouguergouz, adjoint en charge du renouveau dÃ©mocratique tous deux reprÃ©sentant-es ainsi la Ville de St Etienne ! Une discussion en toute indÃ©pendance Ã©ditoriale, en regard critique afin d’interroger ces notions et pratiques, des questions, des propositions, des rÃ©ponses, pas de langue de bois !

    Causerie en direct le samedi 27 juin 2026 Ã  11h30 Ã  12h30.

    Re-diffusions lundi 29 juin 12h – Mardi 30/06 19h & mercredi 1er juillet 8h sur le 89.5 Fm

    Et en replay ici !:

     

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