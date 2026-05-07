DIO part en Live ! RAPolitik !!
7 mai 2026 | Aucun commentaire
« DIO part en live ! », c’est notre ‘formule’ raDIO hors-les-murs en plateau itws artistes, orga & more – en direct et en public !
Bonne séance d’échauffement… – radio ! – avant les concerts ‘Echauffés Hip-Hop’ du samedi 2 mai 2026 salle le fil smac !
Alors, en direct sur site puis en léger différé sur nos ondes, retrouve désormais ce plateau radio RAPolitik en séance d’écoute rattrapage en ligne, en ré-écoute à souhait, près de 90 mn « d’échanges entre artistes et acteurs du hip-hop locaux autour de l’engagement politique dans le rap, de ses racines à ses formes actuelles accompagnée d’une prise de parole du public. Avec Dimitry Njaya, Tayri, k0MPL1sS, La Cigale, et FRS Taga ! »